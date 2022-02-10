Шанс на жизнь: во Франции пассажирский самолет превратят в отель – как он будет выглядеть

Бывший инженер Airbus Фредерик Делез принял решение сохранить крупнейший пассажирский самолет в мире Airbus A380 от утилизации. Он намерен превратить его в отель.

Сейчас команда Делеза подготовила обоснование проекта и договорилась о сотрудничестве со строительной компанией DUVAL Group. В настоящее время занимаются поиском самолета и инвесторов. Если это удастся сделать быстро, то идею будут воплощать уже в 1 квартале 2022 года.

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Airbus A380 превратят в отель: что известно

В будущем отеле, авиалайнере-гиганте, разместят 31 номер с душевыми и туалетными комнатами. В фюзеляже будет три типа номера: стандарт, делюкс и сьют.

Последние станут изюминкой отеля – один в носовой части будет иметь выход в кабину пилотов, а второй в хвосте займет сразу два этажа.



Airbus A380 станет роскошной гостиницей / Фото projet-envergure.com

Также рядом с отелем будет построен ресторан на 60 мест, стилизованный под диспетчерскую башню. С его террасы будет открываться панорама на самый большой пассажирский самолет. Попасть в него можно будет через мост, соединенный с самолетом.



Мост, которым соединят отель с рестораном / Фото с твиттера @Flyin18T

По словам авторов проекта, списанный авиалайнер будет установлен на окраине аэропорта Тулуза во Франции. Именно там расположен завод по производству самолетов Airbus и большой выставочный комплекс.

Цены на этот уникальный отель пока не объявлены. Однако известно, что его планируют открыть в 2024 году.

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С чем связано списание A380

Самолеты Airbus A380 называли символами роскоши и комфорта на дальних перелетах. Они были самыми большими самолетами за всю историю авиации – две пассажирские палубы с емкостью до 853 пассажиров. Некоторые из бортов даже были оборудованы душем.

Однако 10 лет назад их начали списывать и утилизировать. Причиной послужили большие размеры лайнеров. Для нужной тяги Airbus требуется четыре двигателя, поэтому себестоимость полета оказалась гораздо выше, чем у более современных самолетов с двумя двигателями.