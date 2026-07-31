За словами британського тревел-агента Джейка Каллума-Холлінза, у Туреччині однією з найпоширеніших пасток є саме оплата товарів та послуг в іноземній валюті.

Чому не варто платити в євро?

Туристи часто погоджуються оплачувати покупки в євро, навіть якщо перебувають у Туреччині. За словами експерта, це працює на користь продавців. Турецьке законодавство вимагає, аби ціни в магазинах були вказані саме у турецьких лірах. Якщо ж покупцеві називають вартість в іншій валюті, це може бути сигналом, що продавець намагається заробити більше. Експерт пояснює, що після обміну отриманих євро на ліри продавці можуть отримати додатковий прибуток завдяки різниці курсу.

Як туристи втрачають гроші на решті та оплаті карткою?

Найчастіше проблема виникає тоді, коли турист розраховується готівкою в євро. Решту покупцеві майже завжди повертають уже в турецьких лірах, використовуючи курс, який може бути невигідним для клієнта. Ще одна поширена ситуація стосується банківських карток.

Експерт звертає увагу, що під час безготівкової оплати продавці повинні проводити платіж лише в турецьких лірах. Однак деякі з них можуть вводити в термінал суму, яка не відповідає реальному курсу, розраховуючи, що турист не знає актуальної вартості ліри. У результаті покупець ризикує заплатити більше, ніж очікував.

Як уникнути переплати під час покупок у Туреччині?

Щоб не втратити гроші, Джейк Каллум-Холлінз радить насамперед уточнювати вартість товару саме у турецьких лірах. Якщо турист платить карткою, варто перевірити, що сума в платіжному терміналі також вказана в лірах. У разі готівкового розрахунку експерт рекомендує використовувати місцеву валюту, а не євро.