По словам британского туристического агента Джейка Каллума-Холлинза, в Турции одной из самых распространенных ловушек является именно оплата товаров и услуг в иностранной валюте.

Почему не стоит платить в евро?

Туристы часто соглашаются оплачивать покупки в евро, даже находясь в Турции. По словам эксперта, это играет на руку продавцам. Турецкое законодательство требует, чтобы цены в магазинах были указаны именно в турецких лирах. Если же покупателю называют стоимость в другой валюте, это может быть сигналом того, что продавец пытается заработать больше. Эксперт объясняет, что после обмена полученных евро на лиры продавцы могут получить дополнительную прибыль за счет разницы курса.

Как туристы теряют деньги на сдаче и при оплате картой?

Чаще всего проблема возникает тогда, когда турист рассчитывается наличными в евро. Сдачу покупателю почти всегда возвращают уже в турецких лирах, используя курс, который может быть невыгодным для клиента. Еще одна распространенная ситуация касается банковских карт.

Эксперт обращает внимание, что при безналичной оплате продавцы должны проводить платеж только в турецких лирах. Однако некоторые из них могут вводить в терминал сумму, не соответствующую реальному курсу, рассчитывая, что турист не знает актуального курса лиры. В результате покупатель рискует заплатить больше, чем ожидал.

Как избежать переплаты при покупках в Турции?

Чтобы не потерять деньги, Джейк Каллум-Холлинз советует в первую очередь уточнять стоимость товара именно в турецких лирах. Если турист платит картой, стоит проверить, что сумма в платежном терминале также указана в лирах. В случае наличных расчетов эксперт рекомендует использовать местную валюту, а не евро.