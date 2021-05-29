Сформувати маршрут і придбати квитки: в Україні створять туристичний портал

В Україні вже найближчим часом планують запустити тендер на розробку туристичного порталу. Однак назвати точну дату запуску проєкту наразі не можуть.

Керівниця проєктного відділу Державного агентства розвитку туризму Ольга Рабійчук заявила, що наразі готують тендерну документацію. За словами посадовиці, розробка такого сайту зазвичай триває від 3 до 6 місяців.

Актуально Скільки коштуватиме відпустка в Україні в 2021 році

Назвати точні дати запуску туристичного порталу не беремось, адже закупівля відбувається через систему державних закупівель Прозорро, яка, на жаль, досить не адаптована для замовлення креативних послуг, що чітко не регламентовані, таких, як, наприклад, IT чи маркетинг,

– наголосила Рабійчук.

Деталі від Рабійчук