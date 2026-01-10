А сталося це у грузинському місті Тбілісі. І 24 Канал із посиланням на wonderzine.me розповість про нього докладніше.
Тут народився Параджанов: чому Тбілісі варто відвідати кожному туристу?
Багато хто помилково вважає Сергія Параджанова українцем чи вірменином – через тісний його зв'язок з обома культурами. Але насправді народився геній 9 січня 1924 року у Тифлісі – тепер це Тбілісі – столиці Грузії, як вказують на osvita.ua.
Тож саме це місто стало відправною точкою творчого шляху Параджанова. А ще воно дуже красиве та цікаве, тож варте уваги кожного мандрівника. Що саме там слід побачити?
Тбілісі приваблює мільйони туристів вузькими вуличками, сірчаними банями та неймовірною кухнею. А серце міста – Старе місто (Кала) з яскравими двориками та будинками з різьбленими дерев'яними балконами.
Над містом височить давня фортеця Нарікала – одна з найстаріших споруд Тбілісі, звідки відкривається приголомшлива панорама на столицю. Дістатися ж до фортеці найцікавіше канатною дорогою, яка сама по собі є популярною атракцією.
А ще у районі Абанотубані є знамениті грузинські сірчані бані. За легендою, саме з них почалася історія великого міста. Сьогодні кожен турист може скористатися тут особливими водами та відчути на собі традиційний грузинський масаж.
Головна вулиця Тбілісі – проспект Руставелі – також дуже красива та концентрує найважливіші культурні заклади міста. Тут і Національний музей Грузії зі знаменитою колекцією "золота Колхіди", і Музей історії Тбілісі, і унікальний Музей виноробства тощо.
Останнім часом особливої популярності набула ще одна локація – ультрасучасний Міст Миру зі скла та металу, що символізує поєднання традицій та модерну. Вечорами його підсвічують тисячі LED-ламп, створюючи магічне видовище.
Загалом, Тбілісі – місто контрастів, де стародавні храми сусідять з сучасними барами, а гарячі хінкалі з'їдаються разом зі стравами молекулярної кухні. Це місто, яке дало світу Параджанова, продовжує надихати мандрівників атмосферою та гостинністю.
Які ще цікаві туристичні локації Грузії варто відвідати?
Сванські вежі у Сванетії. Це архітектурний ансамбль у найвисокогірнішому регіоні Грузії на її північному заході. Дуже красиве місце з величними засніженими вершинами, стрімкими ріками, середньовічними мурами серед гір та сотнями веж.
Гоміс Мта – особливе місце у Грузії, відоме як "королівство хмар", що розташоване на значній висоті. Туристи відвідують цю локацію, щоб побачити неймовірні краєвиди та відчути себе над хмарами, які роблять Гоміс Мта одним із найбільш емоційних місць для фотографій у Грузії.