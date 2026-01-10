А сталося це у грузинському місті Тбілісі. І 24 Канал із посиланням на wonderzine.me розповість про нього докладніше.

Тут народився Параджанов: чому Тбілісі варто відвідати кожному туристу?

Багато хто помилково вважає Сергія Параджанова українцем чи вірменином – через тісний його зв'язок з обома культурами. Але насправді народився геній 9 січня 1924 року у Тифлісі – тепер це Тбілісі – столиці Грузії, як вказують на osvita.ua.

Тож саме це місто стало відправною точкою творчого шляху Параджанова. А ще воно дуже красиве та цікаве, тож варте уваги кожного мандрівника.​ Що саме там слід побачити?

Тбілісі приваблює мільйони туристів вузькими вуличками, сірчаними банями та неймовірною кухнею. А серце міста – Старе місто (Кала) з яскравими двориками та будинками з різьбленими дерев'яними балконами.

Над містом височить давня фортеця Нарікала – одна з найстаріших споруд Тбілісі, звідки відкривається приголомшлива панорама на столицю. Дістатися ж до фортеці найцікавіше канатною дорогою, яка сама по собі є популярною атракцією.​

А ще у районі Абанотубані є знамениті грузинські сірчані бані. За легендою, саме з них почалася історія великого міста. Сьогодні кожен турист може скористатися тут особливими водами та відчути на собі традиційний грузинський масаж.​

Що подивитися у Тбілісі за один день: дивіться відео Kateryna_ly

Головна вулиця Тбілісі – проспект Руставелі – також дуже красива та концентрує найважливіші культурні заклади міста. Тут і Національний музей Грузії зі знаменитою колекцією "золота Колхіди", і Музей історії Тбілісі, і унікальний Музей виноробства тощо.

Останнім часом особливої популярності набула ще одна локація – ультрасучасний Міст Миру зі скла та металу, що символізує поєднання традицій та модерну. Вечорами його підсвічують тисячі LED-ламп, створюючи магічне видовище.

Загалом, Тбілісі – місто контрастів, де стародавні храми сусідять з сучасними барами, а гарячі хінкалі з'їдаються разом зі стравами молекулярної кухні. Це місто, яке дало світу Параджанова, продовжує надихати мандрівників атмосферою та гостинністю.

