Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький народився у Луцьку – одному з найдавніших міст України, яке приваблює туристів середньовічною архітектурою, історичними пам'ятками та атмосферою старого міста. Саме тут Сергій Корецький провів свої перші роки життя, а згодом здобув першу вищу освіту.

Що насамперед варто побачити туристам у Луцьку?

Як повідомляє The Village Україна, Луцький замок – одна з найкраще збережених фортець України та пам'ятка архітектури національного значення. Фортеця має понад 600-річну історію та за весь час свого існування жодного разу не була захоплена ворожими військами.

Як виглядає Луцький замок: дивитись відео

Сьогодні відвідувачі можуть прогулятися її територією, піднятися до старовинних мурів, оглянути три вцілілі вежі: В'їзну, Стирову та Владичу, а також помилуватися панорамою історичного центру Луцька.

Продовжити знайомство з містом можна, вирушивши на пошуки луцьких кликунів – бронзових мініскульптур, розташованих у різних районах міста. Вони присвячені давній професії міського глашатая, який колись сповіщав мешканців про важливі події. Сьогодні в Луцьку встановлено понад два десятки таких фігурок, а їхній пошук перетворився на своєрідний туристичний квест. Ідею запозичили у польського Вроцлава, який відомий своїми бронзовими гномами.

Як вигдядають луцькі кликуни / фото "Туристична Волинь"

Любителям мистецтва варто відвідати Музей сучасного українського мистецтва Корсаків – один із найбільших музейних просторів сучасного мистецтва в Україні. Саме тут представлена найбільша у світі картина, а експозиція знайомить із роботами українських художників різних поколінь.

Для неспішних прогулянок чудово підійде Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. На площі майже 60 гектарів облаштовані прогулянкові алеї, канали, містки та зелені зони для відпочинку. Тут можна побачити алею скульптур Миколи Голованя, сучасні артоб'єкти, а в теплу пору року орендувати човен, байдарку або сап і поглянути на місто з води.

Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки / фото olga.glazamiobektiva.com.ua

Ще однією цікавою локацією є музейний простір "Окольний замок", відкритий у 2023 році. Він об'єднує Вежу князів Чорторийських, фрагменти оборонного муру 15 століття та старовинні підземелля колишнього єзуїтського монастиря. Тут проводять не лише класичні, а і театралізовані та музичні екскурсії, а завдяки голограмам і спеціальним інсталяціям історія міста буквально оживає перед відвідувачами.