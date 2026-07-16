Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий родился в Луцке – одном из древнейших городов Украины, привлекающем туристов средневековой архитектурой, историческими достопримечательностями и атмосферой старого города. Именно здесь Сергей Корецкий провел свои первые годы жизни, а впоследствии получил высшее образование.

Что в первую очередь стоит увидеть туристам в Луцке?

Как сообщает The Village Украина, Луцкий замок – одна из наиболее хорошо сохранившихся крепостей Украины и памятник архитектуры национального значения. Крепость имеет более чем 600-летнюю историю и за все время своего существования ни разу не была захвачена вражескими войсками.

Как выглядит Луцкий замок: смотреть видео

Сегодня посетители могут прогуляться по его территории, подняться к старинным стенам, осмотреть три уцелевших башни: Въездную, Стирову и Владичу, а также полюбоваться панорамой исторического центра Луцка.

Продолжить знакомство с городом можно, отправившись на поиски луцких глашатаев – бронзовых мини-скульптур, расположенных в разных районах города. Они посвящены древней профессии городского глашатая, который когда-то оповещал жителей о важных событиях. Сегодня в Луцке установлено более двух десятков таких фигурок, а их поиск превратился в своеобразный туристический квест. Идею позаимствовали у польского Вроцлава, который известен своими бронзовыми гномами.

Как выглядят луцкие глашатаи / фото "Туристическая Волынь"

Любителям искусства стоит посетить Музей современного украинского искусства Корсаков – одно из крупнейших музейных пространств современного искусства в Украине. Именно здесь представлена самая большая в мире картина, а экспозиция знакомит с работами украинских художников разных поколений.

Для неспешных прогулок прекрасно подойдет Центральный парк культуры и отдыха имени Леси Украинки. На площади почти 60 гектаров обустроены прогулочные аллеи, каналы, мостики и зеленые зоны для отдыха. Здесь можно увидеть аллею скульптур Николая Голованя, современные арт-объекты, а в теплое время года арендовать лодку, байдарку или сап и полюбоваться городом с воды.

Центральный парк культуры и отдыха имени Леси Украинки / фото olga.glazamiobektiva.com.ua

Еще одной интересной локацией является музейное пространство "Окольный замок", открытое в 2023 году. Он объединяет Башню князей Чорторийских, фрагменты оборонительной стены XV века и старинные подземелья бывшего иезуитского монастыря. Здесь проводят не только классические, но и театрализованные и музыкальные экскурсии, а благодаря голограммам и специальным инсталляциям история города буквально оживает перед посетителями.