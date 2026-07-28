Як пише Startlap, мовиться про Сербію. Влада країни очікує на рекордну кількість відвідувачів цього літа через зростання внутрішнього і зовнішнього туризму.

Чому Сербія набирає популярності серед туристів?

За перші 5 місяців 2026 року Сербію відвідало на 7% туристів більше, аніж за аналогічний період торік. Міністр туризму та молоді Сербії Хусейн Мемич прогнозує, що позитивна тенденція збережеться і впродовж решти року.

Найбільше Сербію відвідують громадяни Туреччини, держави-агресорки Росії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини та Словенії.

Річка Дунай у Сербії / Фото Depositphotos

Причина зростання популярності Сербії дуже просто – бюджетні ціни. Тут значно дешевше, ніж у містах Західної Європи і популярних курортах. Середня ціна двомісного номера у готелі становить близько 60 – 70 євро на добу.

Дістатися Сербії зручно з угорської столиці. З Будапешта у Белград курсують автобуси, а час у дорозі займає близько 4 – 5 годин.

Що цікавого є у Сербії?

У Сербії останніми роками стрімко зростає сільський туризм.

Три роки тому у нас було приблизно 700 зареєстрованих сільських туристичних господарств, а зараз уже близько 1900. Наша мета – популяризувати сербські села та продовжити туристичний сезон,

– сказав Мемич.

Одними із найперспективніших напрямків називають мальовниче містечко Голубац і регіон уздовж Дунаю. Вони приваблюють туристів історичними пам'ятками, середньовічною фортецею, національним парком та красивою природою.

Фортеця Голубац у Сербії / Фото Depositphotos

Крім того, туристам варто погуляти Белградом, де зливаються річки Дунай і Сава. А також відвідати етносело Дрвенград, яке створив знаменитий режисер Емір Кустуриця. Унікальну природу можна побачити у каньйоні річки Увац та в національному парку Тара.