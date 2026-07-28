Как пишет Startlap, говорится о Сербии. Власти страны ожидают рекордное количество посетителей этим летом из-за роста внутреннего и внешнего туризма.

Почему Сербия набирает популярность среди туристов?

За первые 5 месяцев 2026 года Сербию посетило на 7% туристов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Министр туризма и молодежи Сербии Хусейн Мемич прогнозирует, что положительная тенденция сохранится и в течение всего года.

Больше всего Сербию посещают граждане Турции, государства-агрессоры России, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Словении.

Река Дунай в Сербии / Фото Depositphotos

Причина роста популярности Сербии очень проста – бюджетные цены. Здесь гораздо дешевле, чем в городах Западной Европы и популярных курортах. Средняя цена двухместного номера в отеле составляет около 60 – 70 евро в сутки.

Добраться до Сербии удобно из венгерской столицы. Из Будапешта в Белград курсируют автобусы, а время в пути занимает около 4 – 5 часов.

Что интересного есть в Сербии?

В Сербии в последние годы стремительно растет сельский туризм.

Три года назад у нас было примерно 700 зарегистрированных сельских туристических хозяйств, а сейчас уже около 1900. Наша цель – популяризировать сербские села и продолжить туристический сезон,

– сказал Мемич.

Одними из самых перспективных направлений называют живописный городок Голубац и регион вдоль Дуная. Они привлекают туристов историческими достопримечательностями, средневековой крепостью, национальным парком и красивейшей природой.

Крепость Голубац в Сербии / Фото Depositphotos

Кроме того, туристам следует погулять по Белграду, где сливаются реки Дунай и Савва. А также посетить этносело Дрвенград, которое создал знаменитый режиссер Эмир Кустурица. Уникальную природу можно увидеть в каньоне реки Увац и в национальном парке Тара.