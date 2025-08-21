Для сходження на Говерлу туристи найчастіше прибувають до спортбази "Заросляк", що неподалік від Ворохти. Це, зрештою, найкращий варіант для тих, хто підкорює вершину вперше. Однак для бувалих мандрівників є трохи довший і водночас менш людний маршрут.

Починається він у селі на Закарпатті, у селі Рахівського району. Звідти є прямий доступ як на Петрос, так і на Говерлу, розповідає 24 Канал, посилаючись на доступні з Вікіпедії дані.

У якому селі на Закарпатті є маршрути на Петрос і Говерлу?

Це село Лазещина, що якраз розташоване під горою Петрос, неподалік від селища Ясіня. Це останній населений пункт Закарпаття в напрямку Івано-Франківщини або навпаки – перше село Закарпаття, коли їхати у зворотному напрямку.

Маршрут на Говерлу з Лазещини через урочище Козьмещик є найкрасивішим, але одним із найдовших, розповідає УНІАН. Заради найкращих краєвидів туристам доведеться подолати близько 16 – 18 кілометрів в обидва боки.



Вигляд на Говерлу з Лазещини / Фото з Вікіпедії

У порівнянні з маршрутами з боку "Заросляка", за день його здолати майже неможливо. Для сходження знадобиться щонайменше дві доби, про що розповіла речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Стежка маршрутом із Лазещини майже постійно широка, промаркована жовтим кольором. Найскладніший етап – підйом ближче до верхівки. Останні 800 – 900 метрів це практично "видирання" по камінню та валунах, де слід бути особливо обачними.

Де розташоване село Лазещина: карта

До Лазещини легко доїхати громадським транспортом чи власним авто. Далі потрібно буде підійматися до згаданого урочища, де є дерев'яні будиночки ("перемичка"). Це спеціально обладнані пункти для порятунку в горах.