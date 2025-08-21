Без туристичного хаосу: де на Закарпатті є село з прямим виходом на Говерлу і Петрос
- На Закарпатті є село з прямим доступом на Петрос і Говерлу.
- Там можна піднятися на мальовничі вершини без натовпів туристів.
- Хоч маршрут на Говерлу буде значно довшим за популярний "Заросляк", він пропонує найгарніші краєвиди.
Для сходження на Говерлу туристи найчастіше прибувають до спортбази "Заросляк", що неподалік від Ворохти. Це, зрештою, найкращий варіант для тих, хто підкорює вершину вперше. Однак для бувалих мандрівників є трохи довший і водночас менш людний маршрут.
Починається він у селі на Закарпатті, у селі Рахівського району. Звідти є прямий доступ як на Петрос, так і на Говерлу, розповідає 24 Канал, посилаючись на доступні з Вікіпедії дані.
У якому селі на Закарпатті є маршрути на Петрос і Говерлу?
Це село Лазещина, що якраз розташоване під горою Петрос, неподалік від селища Ясіня. Це останній населений пункт Закарпаття в напрямку Івано-Франківщини або навпаки – перше село Закарпаття, коли їхати у зворотному напрямку.
Маршрут на Говерлу з Лазещини через урочище Козьмещик є найкрасивішим, але одним із найдовших, розповідає УНІАН. Заради найкращих краєвидів туристам доведеться подолати близько 16 – 18 кілометрів в обидва боки.
Вигляд на Говерлу з Лазещини / Фото з Вікіпедії
У порівнянні з маршрутами з боку "Заросляка", за день його здолати майже неможливо. Для сходження знадобиться щонайменше дві доби, про що розповіла речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Стежка маршрутом із Лазещини майже постійно широка, промаркована жовтим кольором. Найскладніший етап – підйом ближче до верхівки. Останні 800 – 900 метрів це практично "видирання" по камінню та валунах, де слід бути особливо обачними.
Де розташоване село Лазещина: карта
До Лазещини легко доїхати громадським транспортом чи власним авто. Далі потрібно буде підійматися до згаданого урочища, де є дерев'яні будиночки ("перемичка"). Це спеціально обладнані пункти для порятунку в горах.
