Без туристического хаоса: где на Закарпатье есть село с прямым выходом на Говерлу и Петрос
- На Закарпатье есть село с прямым доступом на Петрос и Говерлу.
- Там можно подняться на живописные вершины без толп туристов.
- Хотя маршрут на Говерлу будет значительно длиннее популярного "Заросляк", он предлагает самые красивые виды.
Для восхождения на Говерлу туристы чаще всего прибывают на спортбазу "Заросляк", что неподалеку от Ворохты. Это, в конце концов, лучший вариант для тех, кто покоряет вершину впервые. Однако для бывалых путешественников есть немного длиннее и одновременно менее людный маршрут.
Начинается он в селе на Закарпатье, в селе Раховского района. Оттуда есть прямой доступ как на Петрос, так и на Говерлу, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на доступные из Википедии данные.
Обратите внимание В Карпатах запретили джипинг на известной туристической вершине
В каком селе на Закарпатье есть маршруты на Петрос и Говерлу?
Это село Лазещина, что как раз расположено под горой Петрос, неподалеку от поселка Ясиня. Это последний населенный пункт Закарпатья в направлении Ивано-Франковской области или наоборот – первое село Закарпатья, когда ехать в обратном направлении.
Маршрут на Говерлу с Лазещины через урочище Козьмещик является самым красивым, но одним из самых длинных, рассказывает УНИАН. Ради лучших пейзажей туристам придется преодолеть около 16 – 18 километров в обе стороны.
Вид на Говерлу с Лазещины / Фото из Википедии
По сравнению с маршрутами со стороны "Заросляка", за день его преодолеть почти невозможно. Для восхождения понадобится минимум двое суток, о чем рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
Тропа по маршруту из Лазещины почти постоянно широкая, промаркирована желтым цветом. Самый сложный этап – подъем ближе к вершине. Последние 800 – 900 метров это практически "выкарабкивание" по камням и валунам, где следует быть особенно осторожными.
Где расположено село Лазещина: карта
До Лазещины легко доехать общественным транспортом или собственным авто. Далее нужно будет подниматься к упомянутому урочищу, где есть деревянные домики ("перемычка"). Это специально оборудованные пункты для спасения в горах.
Частые вопросы
Какое село на Закарпатье является отправной точкой для маршрутов на Петрос и Говерлу?
Село Лазещина на Закарпатье является отправной точкой для маршрутов на Петрос и Говерлу - оно расположено под горой Петрос, неподалеку от поселка Ясиня.
Маршрут на Говерлу из Лазещины считается самым красивым, но он самый длинный?
Маршрут на Говерлу из Лазещины через урочище Козьмещик считается самым красивым, но он является одним из самых длинных. Общая длина пути – около 16 – 18 километров в обе стороны.
Какие трудности могут возникнуть во время подъема на Говерлу с Лазещины?
Самый сложный этап подъема на Говерлу с Лазещины - это последние 800 – 900 метров, где туристы должны быть осмотрительными, поскольку это практически "выдирание" по камням и валунам.
Какое село на Закарпатье является отправной точкой для маршрутов на Петрос и Говерлу?
Село Лазещина на Закарпатье является отправной точкой для маршрутов на Петрос и Говерлу - оно расположено под горой Петрос, неподалеку от поселка Ясиня.
Маршрут на Говерлу из Лазещины считается самым красивым, но он самый длинный?
Маршрут на Говерлу из Лазещины через урочище Козьмещик считается самым красивым, но он является одним из самых длинных. Общая длина пути – около 16 – 18 километров в обе стороны.
Какие трудности могут возникнуть во время подъема на Говерлу с Лазещины?
Самый сложный этап подъема на Говерлу с Лазещины - это последние 800 – 900 метров, где туристы должны быть осмотрительными, поскольку это практически "выдирание" по камням и валунам.