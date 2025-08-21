Для восхождения на Говерлу туристы чаще всего прибывают на спортбазу "Заросляк", что неподалеку от Ворохты. Это, в конце концов, лучший вариант для тех, кто покоряет вершину впервые. Однако для бывалых путешественников есть немного длиннее и одновременно менее людный маршрут.

Начинается он в селе на Закарпатье, в селе Раховского района. Оттуда есть прямой доступ как на Петрос, так и на Говерлу, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на доступные из Википедии данные.

Обратите внимание В Карпатах запретили джипинг на известной туристической вершине

В каком селе на Закарпатье есть маршруты на Петрос и Говерлу?

Это село Лазещина, что как раз расположено под горой Петрос, неподалеку от поселка Ясиня. Это последний населенный пункт Закарпатья в направлении Ивано-Франковской области или наоборот – первое село Закарпатья, когда ехать в обратном направлении.

Маршрут на Говерлу с Лазещины через урочище Козьмещик является самым красивым, но одним из самых длинных, рассказывает УНИАН. Ради лучших пейзажей туристам придется преодолеть около 16 – 18 километров в обе стороны.



Вид на Говерлу с Лазещины / Фото из Википедии

По сравнению с маршрутами со стороны "Заросляка", за день его преодолеть почти невозможно. Для восхождения понадобится минимум двое суток, о чем рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Тропа по маршруту из Лазещины почти постоянно широкая, промаркирована желтым цветом. Самый сложный этап – подъем ближе к вершине. Последние 800 – 900 метров это практически "выкарабкивание" по камням и валунам, где следует быть особенно осторожными.

Где расположено село Лазещина: карта

До Лазещины легко доехать общественным транспортом или собственным авто. Далее нужно будет подниматься к упомянутому урочищу, где есть деревянные домики ("перемычка"). Это специально оборудованные пункты для спасения в горах.