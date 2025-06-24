Яке село на Закарпатті відоме цілющими мінеральними водами та крафтовою пивоварнею

На Закарпатті є село, яке відоме не лише мальовничою природою. Сюди приїжджають з метою оздоровлення, адже тут є чимало мінеральних джерел з цілющою водою. А ще село відоме крафтовою гуцульською пивоварнею, де організовують екскурсії та дегустації.

Село розташоване в Ясінянській громаді, географічно – вздовж річки Чорна Тиса. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів, однак не всім відомо про цю курортну перлину Закарпаття, розповідає 24 Канал.

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Яке село відоме мінеральними водами та пивоварнею

Село Кваси – відома туристична місцина Закарпаття, що здавна є оздоровчим курортом. Тут налічується близько 60 мінеральних джерел. Назва села, до речі, походить від слова "квасна", тобто кисла, вода. Так на Гуцульщині називають мінеральну воду.

Найвідомішою водою у Квасах є миш'яковиста – її застосовують для лікування опорно-рухового апарату в санаторії "Гірська Тиса". Вода з аналогічним мінеральним складом є лише на трьох курортах за кордоном, а саме у Франції, Німеччини та Азербайджані.



Санаторій "Гірська Тиса" / Фото "Карпатіум"

Також у Квасах розташована крафтова пивоварня "Ципа". Тут варять пиво за унікальними рецептами на воді з високогірного джерела. Сировина, а це відбірний солод, хміль і дріжджі, винятково натуральна.

У пивоварні щосереди проводять екскурсії за попереднім записом. Вартість – 300 гривень з особи. Місцевий гід розповість про основи пивоваріння, покаже дерев'яні діжки, в яких витримують пиво, а також проведе дегустацію.

Село Кваси: карта

А ще Кваси – чудова локація для тих, хто любить милуватися горами. Тут можна прогулятися Свидовецьким хребтом, піднятися на вершини Петрос, Близниці, Драгобрат, Менчул тощо.