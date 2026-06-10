Як село у Карпатах, де лікувалася сама Леся Українка, стало повністю безлюдним

Колись тут працювали санаторії, відпочивали люди з різних куточків країни та лікувалися мінеральними водами. Нині ж село Буркут поступово намагаються відродити як туристичну локацію.

Серед українських Карпат є місця, які колись були популярними курортами, а сьогодні майже повністю спорожніли. Одне з них – це село Буркут на Івано-Франківщині, яке свого часу приймало відпочивальників з різних куточків, а нині намагається відродитися завдяки туризму.

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Як Буркут став відомим бальнеологічним курортом?

До Буркута веде ґрунтова дорога, яка починається ще з Дземброні та простягається через село Зелене і присілок Шибене. Перед самим селом розташована прикордонна застава, а дорога проходить трохи вище річки Чорний Черемош. Село розташоване у долині між Чивчинським і Гринявським гірськими хребтами. Саме Чивчинський хребет розділяє державний кордон з Румунією.

Село Буркут раніше / фото Суспільного

Раніше журналісти Суспільного спілкувалися з колишнім жителем Буркута Василем Шкрібляком. Він розповів, що покинув село ще в дитинстві, адже через загату, за допомогою якої сплавляли ліс, їхню оселю постійно підтоплювала вода. Через це родина була змушена шукати інше місце для життя. За словами чоловіка, зараз він мешкає у Верховині, але час від часу повертається до Буркута, щоб набрати місцевої води.

У Буркуті є п'ять джерел. Саме завдяки мінеральній воді зі значним вмістом заліза майже два століття тому тут існував бальнеологічний курорт. Також у селі діяв військовий госпіталь, де цією водою лікували поранених солдатів, які втратили багато крові. До сьогодні тут збереглися написи та обеліски військового цвинтаря.

Одне з джерел села / фото Суспільного

Науковий співробітник Верховинського НПП Ярослав Зеленчук розповів, що у Буркуті працювали 14 будинків, які приймали відпочивальників. Люди не лише пили мінеральну воду, а і приймали лікувальні ванни.

Вона має цілющі властивості не тільки, коли ви її п'єте, а й коли вона потрапляє в організм людини через капіляри. Уявіть, що до Першої світової війни в Буркуті був тенісний корт. Тут відпочивали люди, приймали ванни. Ванни були фарфорові,

– розповідає чоловік.

Цікаво, що у 1901 році саме на цьому бальнеологічному курорті лікувалася від туберкульозу Леся Українка. Тому від Буркута сьогодні починається одна зі стежок туристичного маршруту "Слідами Лесі Українки". Фахівчиня з рекреації Верховинського НПП Мирослава Повар розповідала, що саме тут письменниця писала своїй подрузі Ользі Кобилянській про красу місцевої природи та віру в одужання.

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Чим живе Буркут сьогодні?

З 2008 року село стало безлюдним. Мешканці, яких евакуювали під час повені, більше не повернулися до своїх домівок. Більшість хат нині напівзруйновані. У руїнах перебуває і колишній завод, де свого часу розливали мінеральну воду у пляшки.

Закинута будівля у селі / фото Суспільного

Втім, у 2018 році село почали поступово відновлювати. У Буркуті вже з'явилися дві садиби, готові приймати туристів. Марія Лаврук розповідала для журналістів Суспільного, що її чоловік вирішив будувати відпочинковий котедж на землі свекрухи, адже вони сподіваються на розвиток туризму. Разом із двома синами вона проводить тут усе літо, хоча взимку, за її словами, дістатися сюди майже неможливо через великі сніги.

На даний час приходять тільки наші, а надіємося, що буде не закинуте село, а будуть люди приїжджати. Йдуть по гриби, афини, ожини, малини, всі повертають. Багато знайомих приїжджає, багато косівських, то так нескучно,

– каже Марія Лаврук.

Як розповідав голова Зеленської громади Володимир Феркаляк, громада планує розвивати туризм у Буркуті.

Зараз знаходимося на етапі формування, стараємося брати участь у різних проєктах із залученням інвестицій, розвитку туризму,

– пояснює Володимир.

Проєкти розробляються спільно з інвесторами на базі Буркуту, щоби побудувати тут та розвивати санаторно-відпочинковий такий комплекс.

Де розташоване село: дивитись на картах



