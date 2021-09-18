Скульптури тварин археологи відкрили ще 2018 року, але тоді вони були впевнені, що кам’яні статуї створили на початку нашої ери.

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Згідно з останнім дослідженням, гігантські тварини з’явилися 7 – 8 тисяч років тому. Науковці повідомляють, що це робить їх найдавнішими статуями у світі.

Що було 7 тисяч років тому Саудівська Аравія ще не була пустелею – води на цій території вистачало, а природа пашіла зеленню. В той час людство продовжувало кочувати, проте ще не встигло одомашнити верблюдів. Цікаво, що не маючи безпосереднього контакту з цими тваринами, люди все одно зображали чотирилапих у величезних скульптурах. Такі споруди називаються мустатілами.

Скульптури є набагато давнішими за славнозвісні Стоунхендж (4,5 – 5 тисяч років) та піраміди Гізи (4,5 тисячі років).

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Визначити реальний вік статуй було доволі складно. На них, на відміну від наскельних малюнків, немає жодних органічних часточок, які можна легко продатувати. Науковці виявили схожість між кам’яними верблюдами та наскельними малюнками тварин в місті Петра в Йорданії.



Наскельні малюнки верблюдів у місті Петра/ Фото CORBIS NEWS

Якими методами користувались науковці

Американський журнал Journal of Archaeological Science повідомляє, що вчені провели низку досліджень, які допомогли визначити, наскільки давні кам’яні статуї:

Проаналізували сліди від інструментів, якими створювалися скульптури.

Створили модель вивітрювання та руйнування статуй внаслідок погодних умов.

Провели вимірювання щільності мінерального нальоту, який накопичувався на пам’ятках протягом тисячоліть.

Дослідили фрагменти, що відкололися та визначили їхнє датування шляхом люмінесценції.

Над дослідженням працювали археологи з Університету короля Сауда, німецького Інституту імені Макса Планка та Національного центру наукових досліджень Франції.

Що ще відомо про кам’яних верблюдів

На території, яку охрестили Стоянкою верблюдів, знайшли 21 реалістичне зображення тварин, серед яких – 3 великі статуї, витесані у скелях. Дослідники вважають, що це місце могло бути точкою збору племен.

Стоянка верблюдів є частиною широкої схеми взаємодії груп людей, які збиралися разом у символічних місцях, щоб створювати пам'ятники,

– розповідають науковці.

На думку вчених, Стоянка верблюдів створювалась цілими колективами, оскільки для оздоби таких скульптур було потрібне риштування та часта зміна інструментів – одна людина створити власноруч таке навряд чи змогла б.



Щоб створити таку скульптуру, треба було залучати цілі колективи/ Фото AFP

Археологи припускають, що на створення кожного кам’яного верблюда йшло приблизно 15 днів.

Не верблюдами єдиними

Саудівська Аравія може похвалитися одними з найдавніших кам’яних споруд, відомих науці. Будівлям також приблизно 7 тисяч років.

Старовинні структури виявили на полях з лави давніх вулканів. Як і скульптури верблюдів, ці будови називаються мустатілами – прямокутниками.

Довжина стін – від 15 до 616 метрів. На одній з таких стін науковці знайшли стародавню картину з геометричними малюнками.



Кам'яні споруди в Саудівській Аравії вважаються найдавнішими в світі/ Фото Sage Journals