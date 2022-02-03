Саудівська Аравія змінює правила в'їзду: що нового

Королівство Саудівська Аравія запроваджує додаткові обмеження для в'їзду та виїзду з країни. Повідомляється, що нові правила набудуть чинності 9 лютого 2022 року.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ королівства на офіційній сторінці у твіттер. Розповідаємо, що варто знати туристам.

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Повна вакцинація обов'язкова

При в'їзді в країну, незалежно від імунного статусу, туристи від восьми років, повинні пред'явити негативний ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прильоту.

Крім того, за недотримання маскового режиму в Саудівській Аравії штрафуватимуть на тисячу ріалів (266 доларів або 7 514 гривень).

Слід врахувати, що з 1 лютого повна вакцинація є обов'язковою умовою для користування будь-яким громадським транспортом та таксі в Саудівській Аравії. Також це рішення поширюється на поїзди, оренду машин, у тому числі через будь-які програми для пасажирських перевезень, внутрішні та міжміські автобуси, пороми.

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Від цих правил звільняються лише ті особи, які звільнені від вакцинації через протипоказання, зазначені у спеціальному додатку МОЗ.

Крім того, за інформацією транспортної влади, невакцинованим або не повністю вакцинованим особам заборонено вхід до штаб-квартири відомства, будинки транспортних компаній та служб, пункти прокату авто, офіси перевізників.

На авіарейси допускатимуть лише вакцинованих пасажирів.