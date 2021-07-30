Одна з найбагатших країн світу відкриє свої кордони для українців: умови в'їзду

З 1 серпня для щеплених туристів відкриється Саудівська Аравія. Для відвідування цієї країни необхідно надати сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Наразі в Саудівській Аравії затвердженими є 4 препарати. Крім медичного документа, для в'їзду необхідна туристична віза.

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Які умови для туризму в Саудівській Аравії

З 1 серпня країну зможуть відвідати туристи, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Схваленими препаратами є:

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech.

З 1 серпня знімається обмеження на в'їзд до королівства для володарів туристичних віз, які пройшли вакцинацію. Їм не потрібно буде проходити обов'язковий карантин,

– мовиться у повідомленні Мінтуризму Саудівської Аравії в Twitter.

Стосовно туристичних віз: влада цієї держави призупиняла видачу документів через пандемію, наразі процес поновили.