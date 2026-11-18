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Як повідомляє DW, формування міста як центру мирного співжиття розпочалося ще за часів Османської імперії. Тоді поруч із мусульманами в місті масово оселялися православні християни, католики та євреї.

Чим особливе місто?

Історичні епохи залишили виразний слід в архітектурному просторі боснійської столиці. Старовинні східні базари та вузькі ремісничі провулки безпосередньо межують із просторими бульварами та величними будівлями 19 століття, зведеними за доби Австро-Угорщини.

Вулички Сараєва / Unsplash

Водночас місто не забуває трагічних подій Боснійської війни 1992 року та майже чотирирічної виснажливої облоги.

Сьогодні Музей воєнного дитинства нагадує про пережиті випробування, вшановуючи пам'ять юних жертв і документуючи травми дітей як у самому Сараєві, так і в секторі Гази й інших конфліктах світу.

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Куди піти та що подивитися в Сараєві?

Серед найцікавіших районів для прогулянок – Башчаршія з традиційним базаром, кав'ярнями та мечеттю Газі Хусрев-бега. У Бістріку можна побачити австро-угорську архітектуру, відвідати Латинський міст і Національний музей Боснії і Герцеговини.

Мечеть у Сараєві / Unsplash

Сараєво приваблює сучасною забудовою, торговельними центрами та культурними установами. А район Іліджа підійде для спокійного відпочинку серед гірських краєвидів і термальних джерел. Також у місті варто відвідати мечеть Істікляль, стадіон Otoka та кінотеатр Kino Novi Grad.

Із Сараєва можна вирушити на одноденні екскурсії до інших цікавих місць країни. Приблизно за 75 кілометрів розташований Благай, відомий прозорим джерелом річки Буна, печерами та мальовничими скелями. У Мостарі, за 72 кілометри від столиці, розташований Старий міст, зведений у 1565 році та відбудований після руйнування у 1993 році за підтримки ЮНЕСКО.

Ще одне місце для відвідування – середньовічне селище Почитель із фортецею та добре збереженою східною архітектурою. Історичним центром Сараєва зручно пересуватися пішки. До віддаленіших районів можна дістатися трамваями й автобусами, які курсують приблизно кожні 15 – 20 хвилин.

Також доступні таксі та сервіси замовлення автомобілів. Від аеропорту до центру можна доїхати громадським транспортом приблизно за 30 хвилин. Для проживання туристам підійдуть центр міста та район Башчаршія, де розташовані основні пам'ятки й доступні гостьові будинки.

Тим, хто шукає спокійнішого відпочинку, варто розглянути район Іліджа. Серед готелів – ibis Styles Sarajevo, Hotel Sarajevo та Hotel Radon Plaza. Місцева кухня поєднує балканські й османські традиції. У Сараєві варто скуштувати чевапі – смажені ковбаски з хлібом сомун, бурек із м'ясом або сиром, боснійську піту з картоплею чи шпинатом, а також традиційну пахлаву з горіхами.

Для знайомства із Сараєвом та його околицями варто виділити три – чотири дні. Найкращий період для подорожі – з травня до вересня, коли погода сприяє прогулянкам, а в місті відбуваються культурні фестивалі.

До речі, Боснія та Герцеговина – це один із бюджетних туристичних напрямків. Раніше ми також розповідали про мальовниче місто Яйце. Воно славиться каскадними водоспадами, кам'яними мостами та красивою набережною. Також тут є середньовічна фортеця з видом на місто.