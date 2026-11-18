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Как сообщает DW, становление города как центра мирного сосуществования началось еще во времена Османской империи. Тогда наряду с мусульманами в городе массово селились православные христиане, католики и евреи.

Почему этот город особенный?

Исторические эпохи оставили яркий след в архитектурном облике боснийской столицы. Старинные восточные базары и узкие ремесленные переулки непосредственно граничат с просторными бульварами и величественными зданиями XIX века, возведенными в эпоху Австро-Венгрии.

Улочки Сараево / Unsplash

В то же время город не забывает о трагических событиях Боснийской войны 1992 года и почти четырехлетней изнурительной осаде.

Сегодня Музей военного детства напоминает о пережитых испытаниях, чтя память юных жертв и документируя травмы детей как в самом Сараеве, так и в секторе Газа и других конфликтах мира.

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Куда пойти и что посмотреть в Сараеве?

Среди самых интересных районов для прогулок – Башчаршия с традиционным базаром, кафе и мечетью Гази Хусрев-бега. В Бистрике можно увидеть австро-венгерскую архитектуру, посетить Латинский мост и Национальный музей Боснии и Герцеговины.

Мечеть в Сараево / Unsplash

Сараево привлекает современной застройкой, торговыми центрами и культурными учреждениями. А район Илиджа подойдет для спокойного отдыха среди горных пейзажей и термальных источников. Также в городе стоит посетить мечеть Истикляль, стадион Otoka и кинотеатр Kino Novi Grad.

Из Сараево можно отправиться в однодневные экскурсии по другим интересным местам страны. Примерно в 75 километрах расположен Благай, известный прозрачным источником реки Буна, пещерами и живописными скалами. В Мостаре, в 72 километрах от столицы, находится Старый мост, построенный в 1565 году и восстановленный после разрушения в 1993 году при поддержке ЮНЕСКО.

Еще одно место, которое стоит посетить, – средневековая деревня Почитель с крепостью и хорошо сохранившейся восточной архитектурой. По историческому центру Сараево удобно передвигаться пешком. До более отдаленных районов можно добраться на трамваях и автобусах, которые курсируют примерно каждые 15–20 минут.

Также доступны такси и сервисы заказа автомобилей. От аэропорта до центра можно доехать на общественном транспорте примерно за 30 минут. Для проживания туристам подойдут центр города и район Башчаршия, где расположены основные достопримечательности и доступны гостевые дома.

Тем, кто ищет более спокойный отдых, стоит обратить внимание на район Илиджа. Среди отелей – ibis Styles Sarajevo, Hotel Sarajevo и Hotel Radon Plaza. Местная кухня сочетает в себе балканские и османские традиции. В Сараеве стоит попробовать чевапи – жареные колбаски с хлебом сомун, бурек с мясом или сыром, боснийскую питу с картофелем или шпинатом, а также традиционную пахлаву с орехами.

Для знакомства с Сараево и его окрестностями стоит выделить три–четыре дня. Лучший период для путешествия – с мая по сентябрь, когда погода располагает к прогулкам, а в городе проходят культурные фестивали.

Кстати, Босния и Герцеговина – одно из бюджетных туристических направлений. Ранее мы также рассказывали о живописном городе Яйце. Он славится каскадными водопадами, каменными мостами и красивой набережной. Также здесь есть средневековая крепость с видом на город.