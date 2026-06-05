Будівництво найвищої вежі Саґради Фамілії завершене: її відкриє Папа Лев XIV

У Барселоні закінчили будівництво Вежі Ісуса Христа – центральної та найвищої вежі храму Саґрада Фамілія. Через складність проєкту й втрати значної частини архітектурних планів Антоніо Гауді, протягом десятиліть її вважали "назавжди незавершеною".

Будівництво базиліки триває аж 144 роки, пише The Art Newspaper. Та вже 10 червня, у день сторіччя від смерті архітектора Антоніо Гауді, Папа Лев XIV під час урочистої меси освятить завершену Вежу Ісуса Христа.

Читайте також Забудьте про Ібіцу та Марбелью: де в Іспанії ховається справжній карибський рай

Що потрібно знати про будівництво Саґради Фамілії?

Для місцевих завершення головної вежі стало несподіванкою й навіть таким собі сакральним моментом. Храм без кранів було й годі уявити, тож для багатьох – це довгоочікуваний момент відкриття 18-ї – останньої вежі базиліки.

Дванадцять із них присвячені апостолам, чотири – євангелістам, одна – Діві Марії, яку завершили у 2021 році й увінчали зіркою. Вежа Ісуса Христа є центральною у храмі. Вона має чотирираменний хрест зі скла й білої кераміки, який, за задумом Гауді, має бути помітним вдень та вночі.



Основна частина будівництва вже завершена / Фото Дар'ї Смородської

Та попри символічне завершення основної частини будівництва, роботи на території комплексу триватимуть ще близько 10 років. Попереду ще завершення "Фасаду Слави", спорудження сходів та облаштування простору навколо.

Щоправда для реалізації цього будівництва доведеться знести два житлові будинки, тож йдеться про приблизно 200 людей. Місцева влада планує їх переселити в помешкання, які вже придбали радою храму.



Головну вежу храму нарешті добудували / Фото Дар'ї Смородської

Історія цього без перебільшення шедеврального храму розпочалася ще у 1882 році. Спочатку базиліку проєктував інший архітектор – Франсіско де Паула дель Вільяр, але за рік керівництво роботи перейшло до 30-річного Антоніо Гауді.

Архітектор повністю переосмислив концепцію храму. За його задумом храм мав нагадувати ліс з колонами-деревами й формами, які повторюють природні структури. Гауді думав завершити будівництво за 10 років, однак цього не сталося.

В останні роки життя архітектор оселився у майстерні на території базиліки. У 1926 році він загинув після того, як його збив трамвай. На той момент було завершено лише чверть проєкту. Гауді поховали у крипті храму.

Темпи будівництва суттєво сповільнилися, а потім і зовсім зупинилися через громадянську війну в Іспанії у 1936 – 1939 роках. Разом з цим знищилась частина креслень й моделей архітектора.

І лише у 1950-х роках будівництво відновилося. Архітектори, інженери й майстри намагалися відтворити задум Гауді за збереженими фотографіями та гіпсовими макетами.

Як виглядає Саґрада Фамілія в деталях: дивіться відео

Після завершення будівництва Вежі Ісуса Христа базиліка стала найвищим храмом світу, висота якої становить 172, 5 метра. Що цікаво, Гауді навмисно зробив споруду нижчою за пагорб Монжуїк, висота якого сягає 177 метрів. Він вважав, що людські творіння не можуть перевершувати те, що створив Бог.

Що варто побачити в Барселоні?

Столиця Каталонії є найпопулярнішим туристичним напрямком. Крім Антоніо Гауді колись у цьому місті жили Пабло Пікассо та Сальвадор Далі. Туристам знайомство варто починати з Ла-Рамбли – вулиці з артистами, торговцями та ринком Бокерія.

Наприкінці алеї височіє пам’ятник Колумбу, що веде до морської частини міста. Обов’язковими пунктами програми залишається Саґрада Фамілія, парк Гуель, а також Каса-Міла й Каса-Бальйо.