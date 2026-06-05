Строительство базилики длится аж 144 года, пишет The Art Newspaper. И уже 10 июня, в день столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди, Папа Лев XIV во время торжественной мессы освятит завершенную Башню Иисуса Христа.

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Что нужно знать о строительстве Саграда Фамилии?

Для местных завершение главной башни стало неожиданностью и даже неким сакральным моментом. Храм без кранов было невозможно представить, поэтому для многих – это долгожданный момент открытия 18-й – последней башни базилики.

Двенадцать из них посвящены апостолам, четыре – евангелистам, одна – Деве Марии, которую завершили в 2021 году и увенчали звездой. Башня Иисуса Христа является центральной в храме. Она имеет четырехлучевой крест из стекла и белой керамики, который, по замыслу Гауди, должен быть заметным днем и ночью.

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Основная часть строительства уже завершена / Фото Дарьи Смородской

Но несмотря на символическое завершение основной части строительства, работы на территории комплекса будут продолжаться еще около 10 лет. Впереди еще завершение "Фасада Славы", сооружение лестницы и обустройство пространства вокруг.

Правда для реализации этого строительства придется снести два жилых дома, поэтому речь идет о примерно 200 человек. Местные власти планируют их переселить в помещения, которые уже приобрели советом храма.



Главную башню храма наконец достроили / Фото Дарьи Смородской

История этого без преувеличения шедеврального храма началась еще в 1882 году. Сначала базилику проектировал другой архитектор – Франсиско де Паула дель Вильяр, но через год руководство работы перешло к 30-летнему Антонио Гауди.

Архитектор полностью переосмыслил концепцию храма. По его замыслу храм должен был напоминать лес с колоннами-деревьями и формами, повторяющими природные структуры. Гауди думал завершить строительство за 10 лет, однако этого не произошло.

В последние годы жизни архитектор поселился в мастерской на территории базилики. В 1926 году он погиб после того, как его сбил трамвай. На тот момент было завершено лишь четверть проекта. Гауди похоронили в крипте храма.

Темпы строительства существенно замедлились, а затем и вовсе остановились из-за гражданской войны в Испании в 1936 – 1939 годах. Вместе с этим уничтожилась часть чертежей и моделей архитектора.

И только в 1950-х годах строительство возобновилось. Архитекторы, инженеры и мастера пытались воссоздать замысел Гауди по сохранившимся фотографиям и гипсовым макетам.

Как выглядит Саграда Фамилия в деталях: смотрите видео

После завершения строительства Башни Иисуса Христа базилика стала самым высоким храмом мира, высота которой составляет 172, 5 метра. Что интересно, Гауди намеренно сделал сооружение ниже холма Монжуик, высота которого достигает 177 метров. Он считал, что человеческие творения не могут превосходить то, что создал Бог.