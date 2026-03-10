Приїжджали навіть з-за кордону: чим у 70-ті прославився санаторій на Волині, який працює й досі

Колись сюди приїжджали тисячі відпочивальників з усієї України та навіть з-за кордону. Санаторій "Лісова пісня" на Волині був одним із найвідоміших курортів біля Шацьких озер. Нині ж у мережі знову згадують про це місце та дивуються, що воно досі працює.

На платформі тредс під постом rogibass українські туристи стали активно обговорювати санаторій "Лісова пісня" на Волині. Багато користувачів зізнаються, що були здивовані, адже колись надзвичайно популярний курорт, про який чули ще їхні батьки, виявляється, досі існує. Чому це місце у свій час було справжнім хітом серед відпочивальників і що відбувається з ним сьогодні, давайте розбиратися.

Чим був популярний санаторій "Лісова пісня"?

Популярність санаторію "Лісова пісня" на Волині багато в чому пояснюється його розташуванням та історією створення. Оздоровницю збудували серед соснового лісу на березі мальовничого озера Пісочне у Шацькому краї – місцевості, відомій чистим повітрям, хвойними лісами та цілющою водою, розповідається на офіційному сайті санаторію.



Як виглядав санаторій раніше / фото з офіційного сайту санаторію

Ідея створення такого місця з'явилася ще у 1960-х роках. Після довгих пошуків і огляду кількох озер комісія зрештою обрала саме Пісочне, вражена красою та природою цієї місцевості. Будівництво розпочалося у 1965 році, а вже через два роки санаторій прийняв перших відпочивальників.

З часом "Лісова пісня" активно розвивалася: з'являлися нові корпуси, лікувально-діагностичні відділення, сучасні на той час процедури та розширювалася медична база. Тут працювали десятки кабінетів для терапії та реабілітації, а сам заклад поступово став відомим не лише в Україні, а й за її межами. Саме поєднання природи Шацьких озер, розвиненої лікувальної бази та великої інфраструктури зробило санаторій одним із найпопулярніших оздоровчих місць регіону.

Що пропонує комплекс зараз?

Санаторій розрахований приблизно на 420 гостей, із просторою територією та власним медичним центром. Тут працюють лікарі різних спеціальностей, а відпочивальникам пропонують широкий перелік фізіотерапевтичних і бальнеологічних процедур на сучасному обладнанні.

Як виглядає санаторій зараз: дивитись відео

На території комплексу створено розвинену інфраструктуру для гостей. Тут є медичний центр, сауна, тренажерний зал, тенісні корти, спортивні майданчики, більярдна та бібліотека. Відпочивальники можуть користуватися власним облаштованим пляжем, орендувати катамарани або човни, відвідати концертний зал чи дискотеки.

Для зручності гостей також працюють аптека, перукарня, екскурсійне бюро та парковка. Харчування організоване у великій їдальні, яка може одночасно прийняти майже пів тисячі людей. Від спальних корпусів до неї веде критий перехід, що особливо зручно у негоду.

Один із кабінетів санаторію / фото з офіційного сайту санаторію

Гостям пропонують триразове збалансоване харчування за системою замовного меню. Санаторій має широкий лікувальний профіль. Тут проходять оздоровлення люди із захворюваннями серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, нервової системи, а також із проблемами опорно-рухового апарату.

Реабілітація для ветеранів / фото з офіційного сайту санаторію

Окрім того, у здравниці проводять реабілітацію, зокрема для учасників бойових дій. Комплекс підходить і для сімейного відпочинку. На території також облаштовані дитячі майданчики, ігрові кімнати та проводяться розважальні програми для наймолодших гостей.

