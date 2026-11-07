Найвідоміший храм Барселони 137 років будували без дозволу: який рахунок довелося сплатити

У самому серці Барселони височіє храм, який став одним із найвідоміших символів міста. Його будівництво триває вже кілька поколінь, а за незвичайною архітектурою ховається несподівана історія з документами та мільйонними витратами.

Саграда Фамілія – одна з найвідоміших робіт архітектора Антоніо Гауді. Храм вирізняється незвичайними вежами, фасадами та інтер'єром, натхненним природою. Проте шлях до його спорудження виявився непростим не лише з архітектурного, а й з юридичного погляду. Про це розповідає польське видання Podroze Gazeta.pl.

Чому Саграда Фамілія так довго будувалася без дозволу?

Будівництво храму розпочалося у 1882 році. Спочатку проєктом займався архітектор Франсіско де Паула дель Вільяр, але вже за рік його замінив Антоніо Гауді. Він змінив початковий задум і створив проєкт із незвичайними формами, натхненними природою. У 1885 році Гауді подав заяву на отримання дозволу до влади Сант-Марті-де-Провенсальс, однак офіційної відповіді так і не отримав.

У 1897 році цей населений пункт приєднали до Барселони, але питання документів залишилося невирішеним. Попри це, будівництво продовжувалося десятиліттями. Лише в червні 2019 року міська влада Барселони видала офіційний дозвіл на продовження робіт.

Саграда Фамілія / фото Canva

Скільки коштувала легалізація храму?

За отримання дозволу фундація, яка управляє Саграда Фамілія, мала заплатити 4,6 мільйона євро. Але це була не єдина фінансова домовленість із містом. Ще у 2018 році сторони уклали угоду, за якою фундація зобов'язалася протягом десяти років спрямувати 36 мільйонів євро на розвиток інфраструктури поблизу храму.

Кошти мали піти на покращення громадського транспорту, реконструкцію вулиць та облаштування зручностей для пішоходів. Ці 36 мільйонів євро не були штрафом за відсутність дозволу, а становили окреме зобов'язання, пов'язане з впливом популярної туристичної пам'ятки на життя міста.

Архітектор присвятив роботі над Саграда Фамілія понад 40 років. Наприкінці життя він майже повністю зосередився на будівництві й навіть оселився на території храму, щоб особисто контролювати втілення свого задуму. Однак Гауді помер у 1926 році, так і не побачивши завершеної споруди.

Його наступники продовжили роботу за збереженими кресленнями та макетами. Частину документації було знищено під час громадянської війни в Іспанії. За проєктом базиліка матиме 18 веж, присвячених дванадцятьом апостолам, чотирьом євангелістам, Діві Марії та Ісусу Христу. Найвища з них, присвячена Христу, сягатиме приблизно 172,5 метра.

Будівництво фінансують переважно завдяки приватним пожертвам і продажу квитків. Під час пандемії COVID-19 кількість туристів різко скоротилася, через що храм втратив значну частину доходів, а графік подальших робіт довелося змінити. У 2010 році Папа Римський Бенедикт XVI освятив храм і надав йому статус малої базиліки. До списку Світової спадщини ЮНЕСКО внесені фасад Різдва Христового та крипта, пов'язані з творчістю Гауді.

Якщо ви все ще не бачили цю локацію, то для огляду храму варто виділити щонайменше годину. Квитки краще купувати заздалегідь на офіційному сайті, а для підйому на вежі потрібен окремий квиток. Дістатися до базиліки можна на метро: поруч розташована станція Sagrada Familia, яку обслуговують лінії L2 та L5.

Де розташована Саграда Фамілія: дивитись на картх