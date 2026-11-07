Найвідоміший храм Барселони 137 років будували без дозволу: який рахунок довелося сплатити

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Саграда Фамілія – одна з найвідоміших робіт архітектора Антоніо Гауді. Храм вирізняється незвичайними вежами, фасадами та інтер'єром, натхненним природою. Проте шлях до його спорудження виявився непростим не лише з архітектурного, а й з юридичного погляду. Про це розповідає польське видання Podroze Gazeta.pl.

Чому Саграда Фамілія так довго будувалася без дозволу?

Будівництво храму розпочалося у 1882 році. Спочатку проєктом займався архітектор Франсіско де Паула дель Вільяр, але вже за рік його замінив Антоніо Гауді. Він змінив початковий задум і створив проєкт із незвичайними формами, натхненними природою. У 1885 році Гауді подав заяву на отримання дозволу до влади Сант-Марті-де-Провенсальс, однак офіційної відповіді так і не отримав.

У 1897 році цей населений пункт приєднали до Барселони, але питання документів залишилося невирішеним. Попри це, будівництво продовжувалося десятиліттями. Лише в червні 2019 року міська влада Барселони видала офіційний дозвіл на продовження робіт.

Саграда Фамілія / фото Canva

Скільки коштувала легалізація храму?

За отримання дозволу фундація, яка управляє Саграда Фамілія, мала заплатити 4,6 мільйона євро. Але це була не єдина фінансова домовленість із містом. Ще у 2018 році сторони уклали угоду, за якою фундація зобов'язалася протягом десяти років спрямувати 36 мільйонів євро на розвиток інфраструктури поблизу храму.

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Кошти мали піти на покращення громадського транспорту, реконструкцію вулиць та облаштування зручностей для пішоходів. Ці 36 мільйонів євро не були штрафом за відсутність дозволу, а становили окреме зобов'язання, пов'язане з впливом популярної туристичної пам'ятки на життя міста.

Архітектор присвятив роботі над Саграда Фамілія понад 40 років. Наприкінці життя він майже повністю зосередився на будівництві й навіть оселився на території храму, щоб особисто контролювати втілення свого задуму. Однак Гауді помер у 1926 році, так і не побачивши завершеної споруди.

Його наступники продовжили роботу за збереженими кресленнями та макетами. Частину документації було знищено під час громадянської війни в Іспанії. За проєктом базиліка матиме 18 веж, присвячених дванадцятьом апостолам, чотирьом євангелістам, Діві Марії та Ісусу Христу. Найвища з них, присвячена Христу, сягатиме приблизно 172,5 метра.

Будівництво фінансують переважно завдяки приватним пожертвам і продажу квитків. Під час пандемії COVID-19 кількість туристів різко скоротилася, через що храм втратив значну частину доходів, а графік подальших робіт довелося змінити. У 2010 році Папа Римський Бенедикт XVI освятив храм і надав йому статус малої базиліки. До списку Світової спадщини ЮНЕСКО внесені фасад Різдва Христового та крипта, пов'язані з творчістю Гауді.

Якщо ви все ще не бачили цю локацію, то для огляду храму варто виділити щонайменше годину. Квитки краще купувати заздалегідь на офіційному сайті, а для підйому на вежі потрібен окремий квиток. Дістатися до базиліки можна на метро: поруч розташована станція Sagrada Familia, яку обслуговують лінії L2 та L5.

Де розташована Саграда Фамілія: дивитись на картх