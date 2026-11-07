Самый известный храм Барселоны строили 137 лет без разрешения: какой счет пришлось оплатить

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Саграда Фамилия – одно из самых известных произведений архитектора Антонио Гауди. Храм отличается необычными башнями, фасадами и интерьером, вдохновленным природой. Однако путь к его строительству оказался непростым не только с архитектурной, но и с юридической точки зрения. Об этом рассказывает польское издание Podroze Gazeta.pl.

Почему Саграда Фамилия так долго строилась без разрешения?

Строительство храма началось в 1882 году. Сначала проектом занимался архитектор Франсиско де Паула дель Вильяр, но уже через год его сменил Антонио Гауди. Он изменил первоначальный замысел и создал проект с необычными формами, вдохновленными природой. В 1885 году Гауди подал заявление на получение разрешения властям Сант-Марти-де-Провенсальс, однако официального ответа так и не получил.

В 1897 году этот населенный пункт был присоединен к Барселоне, но вопрос с документами остался нерешенным. Несмотря на это, строительство продолжалось десятилетиями. Только в июне 2019 года городские власти Барселоны выдали официальное разрешение на продолжение работ.

Саграда Фамилия / фото Canva

Сколько стоила легализация храма?

За получение разрешения фонд, управляющий Саграда Фамилия, должен был заплатить 4,6 миллиона евро. Но это была не единственная финансовая договоренность с городом. Еще в 2018 году стороны заключили соглашение, по которому фонд обязался в течение десяти лет направить 36 миллионов евро на развитие инфраструктуры вблизи храма.

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Средства должны были пойти на улучшение общественного транспорта, реконструкцию улиц и обустройство удобств для пешеходов. Эти 36 миллионов евро не были штрафом за отсутствие разрешения, а представляли собой отдельное обязательство, связанное с влиянием популярной туристической достопримечательности на жизнь города.

Архитектор посвятил работе над Саграда Фамилия более 40 лет. В конце жизни он почти полностью сосредоточился на строительстве и даже поселился на территории храма, чтобы лично контролировать воплощение своего замысла. Однако Гауди умер в 1926 году, так и не увидев завершенного сооружения.

Его преемники продолжили работу по сохранившимся чертежам и макетам. Часть документации была уничтожена во время гражданской войны в Испании. По проекту базилика будет иметь 18 башен, посвященных двенадцати апостолам, четырем евангелистам, Деве Марии и Иисусу Христу. Самая высокая из них, посвященная Христу, будет достигать примерно 172,5 метра.

Строительство финансируется преимущественно за счет частных пожертвований и продажи билетов. Во время пандемии COVID-19 количество туристов резко сократилось, поэтому храм лишился значительной части доходов, а график дальнейших работ пришлось изменить.

В 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI освятил храм и присвоил ему статус малой базилики. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены фасад Рождества Христова и крипта, связанные с творчеством Гауди.

Если вы еще не видели это место, то на осмотр храма стоит выделить не менее часа. Билеты лучше покупать заранее на официальном сайте, а для подъема на башни нужен отдельный билет. Добраться до базилики можно на метро: рядом находится станция Sagrada Familia, которую обслуживают линии L2 и L5.

Где находится Саграда Фамилия: смотреть на карте