Ryanair запускає 18 маршрутів з України: список

Ірландський лоукостер Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. Вона почнеться з переведенням стрілок на літній час 28 березня.

Відновлення польотів за 37 маршрутами відкладено на травень, червень і липень. Продажі квитків за ще шістьма напрямками закриті.

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Мовиться про рейси з Києва до Будапешта, Манчестера, з Херсона до Катовіце, з Одеси до Афін, зі Львова до Меммінгена та Будапешта. Це може свідчити як про те, що Ryanair ще не сформував плани польотів, так і про можливе закриття цих маршрутів, – йдеться в повідомленні.

У квітні з України лоукостер буде літати за 13 напрямами з аеропорту "Бориспіль". Зокрема, до Відня, Софії, Берліну, Бергамо, Риму, Вільнюсу, Гданську, Катовіце, Краків, Познані, Варшави, Вроцлаву і Лондону.

Також з початком літнього розкладу авіакомпанія планує полетіти з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова в Бергамо і Рим.

Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.

Зміни графіка польотів

Перед покупкою авіаквитків пасажирам слід враховувати, що зараз авіакомпанії дуже динамічно змінюють розклад. При складанні графіка вони враховують попит на маршруті.

Європейське й українське законодавство дозволяє авіакомпаніям не виплачувати пасажирам компенсації за зміну розкладу або скасування рейсів, якщо до вильоту залишається більш як 2 тижні. Тобто, якщо авіаперевізник бачить, що на маршрут немає попиту, він може скасувати рейс і виплатити пасажирам тільки вартість авіаквитків.

Відзначимо, віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза заявив, що українським туристам не варто розраховувати на подорожі в Європу цього року. Він вважає, що туристичний потік більше орієнтуватиметься на Туреччину.