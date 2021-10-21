Ryanair пропонує квитки з України по 5 та 8 євро за різними напрямками: куди літатиме

21 жовтня 2021 , 10:23
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Джерело:

lowcost.ua

В системі бронювання ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair з'явилися дешеві квитки на рейси з України. Зокрема з Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Дешеві квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії, за допомогою сервісу Fare Finder. Також радимо скористатися пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

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Ryanair: багато дешевих квитків з України 

Ryanair пропонує квитки на деякі рейси із Києва та Львова по 4.9 євро та від 9.9 євро. Більше напрямків з ціною від 7.9 євро з Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Дешеві квитки є на різні дати у листопаді – грудні 2021 року.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Куди й за скільки можна полетіти

З Києва:

  • Бидгощ – 4.9 євро;
  • Манчестер – 4.9 євро;
  • Дублін – 7.9 євро;
  • Катовіце – 7.9 євро;
  • Краків – 7.9 євро;
  • Лондон-Станстед – 7.9 євро;
  • Рига – 7.9 євро;
  • Софія – 7.9 євро;
  • Турин – 7.9 євро;
  • Відень – 9.9 євро;
  • Варшава Модлін – 9.9 євро;
  • Вроцлав – 9.9 євро;
  • Гданськ – 9.9 євро;
  • Дюссельдорф-Веце – 10 євро;
  • Карлсруе/Баден-Баден – 10 євро;
  • Катанія – 10 євро.

Зі Львова: 

  • Барі – 4.9 євро;
  • Болонья – 4.9 євро;
  • Лондон-Станстед – 4.9 євро;
  • Піза – 4.9 євро;
  • Турин – 4.9 євро;
  • Каунас – 5 євро;
  • Будапешт – 7.9 євро;
  • Варшава Модлін – 7.9 євро;
  • Венеція-Тревізо – 7.9 євро;
  • Вроцлав – 7.9 євро;
  • Краків – 7.9 євро;
  • Меммінген – 7.9 євро;
  • Неаполь – 7.9 євро;
  • Палермо – 7.9 євро;
  • Познань – 7.9 євро;
  • Рим Ф'юмічіно – 7.9 євро.

З Одеси:

  • Катовіце – 4.9 євро;
  • Вроцлав – 7.9 євро;
  • Гданськ – 7.9 євро;
  • Краків – 7.9 євро;
  • Познань – 7.9 євро;
  • Мілан-Бергамо – 8 євро;
  • Будапешт – 9.74 євро;
  • Берлін-Бранденбург – 9.9 євро;
  • Дюссельдорф-Веце – 9.9 євро;
  • Рим Ф'юмічіно – 9.9 євро;
  • Корфу – 12.9 євро;
  • Барселона – 13 євро;
  • Болонья – 16.49 євро.

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З Харкова:

  • Познань – 5 євро;
  • Варшава Модлін – 7.9 євро;
  • Вільнюс – 7.9 євро;
  • Краків – 7.9 євро;
  • Мілан-Бергамо – 7.9 євро;
  • Будапешт – 9.9 євро.

З Херсона:

  • Краків – 14.9 євро.
Зверніть увагу! Умови в'їзду до країн Європи можуть змінюватись, тому варто перевіряти їх на сайті консульської служби  МЗС України.

Зауважимо, у ЗМІ з'явилась інформація, що через ситуацію з коронавірусом Україну можуть виключити з переліку "безпечних" країн. У МЗС запевнили, поки у Євросоюзі такого формального рішення не ухвалювали.

Автор: Марта Касіянчук