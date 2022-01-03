Ryanair дарує безплатну зміну рейсів: умови акції

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про розпродаж квитків з додатковою послугою. Йдеться про безкоштовну зміну рейсів.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті ryanair.com або в мобільному додатку. Для пошуку найвигідніших дат та тарифів слід використовувати сервіс Fare Fineder, а також пошуковий агрегатор Kiwi.

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Ryanair дарує безкоштовну зміну рейсів: умови акції

Змінення рейсу має відбутися принаймні за 7 днів до початкових дат відправлення за розкладом. В іншому випадку – стягується стандартний збір;

Якщо тариф із новими датами рейсу, вищий за тариф, пов'язаний із початковими датами, потрібно сплатити різницю між початковим і новим тарифом. Також слід сплатити різницю в ціні за будь-які додаткові послуги чи продукцію;

Ця акція не дозволяє зміну імені пасажира. За усі зміни імені стягується стандартний збір;

Подальші зміни дат дозволяються, але можуть регулюватися правилами комісії, залежно від ситуації;

Якщо турист придбав місце, на новому рейсі буде призначено те саме, втім, якщо зарезервоване місце зайнято, буде надано можливість вибору нового.



Ryanair дарує безплатну зміну рейсів / Ryanair

Акція діє на бронювання, які оформлені до 31 січня 2022 року, а зміни в авіаквитках можуть бути внесені до 30 вересня 2022 року.