Колись звідси експортували борошно до Європи: як сьогодні виглядає 131-річний млин

На перший погляд це лише старі руїни, однак колись ця будівля була символом розвитку місцевої промисловості. Її історія налічує аж цілих 131 років та пов'язана з підприємством.

Мальовничі руїни, які зберегли понад століття історії, і досі привертають увагу туристів та поціновувачів архітектури. Попри руйнування, ця споруда залишається нагадуванням про промислове минуле українського села та його зв'язки з європейською торгівлею. Найцікавіші деталі про локацію читайте у матеріалі від 24 Каналу.

Дивіться також Де можна побачити залишки Перемишльської фортеці, яка витримала кілька облог російської армії

Яку історію приховують руїни млина Добровольського?

Млин Добровольського був збудований у 1895 році паном Володимиром Добровольським, який на той час володів іванівськими землями. Проєкт споруди розробив німецький архітектор за вказівкою власника. Сам Володимир Добровольський жив в Одесі, а керував млином і мешкав поруч із ним Арон Беркман разом зі своєю сім'єю.

Перші навушники OPPO Enco Buds3 вже поїхали до переможця розіграшу від 24 Каналу. Але ви ще встигаєте долучитися! У матеріалах Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і позмагайтесь за навушники та головний приз – смартфон OPPO Reno15 F.

Виготовлене на млині борошно вирізнялося високою якістю, тому його експортували до країн Західної Європи. У своєму первісному вигляді млин працював до 1938 року. Пізніше його вдосконалили електрогенератором, що дозволило продовжити роботу підприємства до 70-х років.

Дивіться також Пережив обидві світові війни: мало хто знає, що на околицях Львова був потужний форт

На жаль, під час війни у 1944 році споруда зазнала значних руйнувань: були знищені дах та одна зі стін. Саме тому сьогодні можна побачити лише залишки цієї історичної будівлі.

Як виглядають руїни млина / інстаграм pokynute.selo

Де розташована локація: дивитись на картах