Румунія скоротила термін карантину для невакцинованих туристів

31 січня 2022 , 20:12
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Джерело:

Romania Journal

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) вирішив змінити правила в'їзду для невакцинованих туристів, які перетинають кордон країни.

Зокрема йдеться про скорочення терміну ізоляції з 10 до 5 днів. Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 31 січня. 

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Румунія пом'якшила умови в'їзду: що відомо 

Карантин буде обов’язковим лише для невакцинованих туристів, які в'їжджають в країну без негативного ПЛР-тесту або електронного сертифіката, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 впродовж останніх шести місяців.

Крім того, у CNSU заявили про низку категорій людей, яким не потрібно буде проходити п’ятиденний карантин у Румунії. Це:

  • діти до 12 років,
  • румунські школярі та студенти,
  • особи, які перебувають транзитом у Румунії та залишать країну впродовж 24 годин після в’їзду,
  • дипломати,
  • водії автобусів та потягів, а також пілоти,
  • морський персонал,
  • громадяни Румунії.

Зазначається, що повністю щеплені проти коронавірусу особи, люди з негативним ПЛР-тестом або ті, хто перехворів на COVID-19 за останні пів року, повністю звільнені від карантину. 

Зверніть увагу. Раніше Румунія запровадила обов'язкове заповнення цифрової анкети, яка допоможе запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.

До того ж комітет анулював список країн із високим епідеміологічним ризиком.

COVID-19 в Румунії: останні дані

  • За даними Worldometer, станом на 31 січня 2022 року в Румунії виявлено 2 216 525 випадків зараження коронавірусом;
  • На жаль, з них 60 025 летальних;
  • Водночас 1 899 522 осіб побороли хворобу.
Автор: Юлія Бабич