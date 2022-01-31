Румунія скоротила термін карантину для невакцинованих туристів

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) вирішив змінити правила в'їзду для невакцинованих туристів, які перетинають кордон країни.

Зокрема йдеться про скорочення терміну ізоляції з 10 до 5 днів. Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 31 січня.

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Карантин буде обов’язковим лише для невакцинованих туристів, які в'їжджають в країну без негативного ПЛР-тесту або електронного сертифіката, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 впродовж останніх шести місяців.

Крім того, у CNSU заявили про низку категорій людей, яким не потрібно буде проходити п’ятиденний карантин у Румунії. Це:

діти до 12 років,

румунські школярі та студенти,

особи, які перебувають транзитом у Румунії та залишать країну впродовж 24 годин після в’їзду,

дипломати,

водії автобусів та потягів, а також пілоти,

морський персонал,

громадяни Румунії.

Зазначається, що повністю щеплені проти коронавірусу особи, люди з негативним ПЛР-тестом або ті, хто перехворів на COVID-19 за останні пів року, повністю звільнені від карантину.

. Раніше Румунія запровадила обов'язкове заповнення цифрової анкети , яка допоможе запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.

До того ж комітет анулював список країн із високим епідеміологічним ризиком.

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