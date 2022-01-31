Румунія скоротила термін карантину для невакцинованих туристів
Джерело:Romania Journal
Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) вирішив змінити правила в'їзду для невакцинованих туристів, які перетинають кордон країни.
Зокрема йдеться про скорочення терміну ізоляції з 10 до 5 днів. Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 31 січня.
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Румунія пом'якшила умови в'їзду: що відомо
Карантин буде обов’язковим лише для невакцинованих туристів, які в'їжджають в країну без негативного ПЛР-тесту або електронного сертифіката, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 впродовж останніх шести місяців.
Крім того, у CNSU заявили про низку категорій людей, яким не потрібно буде проходити п’ятиденний карантин у Румунії. Це:
- діти до 12 років,
- румунські школярі та студенти,
- особи, які перебувають транзитом у Румунії та залишать країну впродовж 24 годин після в’їзду,
- дипломати,
- водії автобусів та потягів, а також пілоти,
- морський персонал,
- громадяни Румунії.
Зазначається, що повністю щеплені проти коронавірусу особи, люди з негативним ПЛР-тестом або ті, хто перехворів на COVID-19 за останні пів року, повністю звільнені від карантину.Зверніть увагу. Раніше Румунія запровадила обов'язкове заповнення цифрової анкети, яка допоможе запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.
До того ж комітет анулював список країн із високим епідеміологічним ризиком.
COVID-19 в Румунії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 31 січня 2022 року в Румунії виявлено 2 216 525 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 60 025 летальних;
- Водночас 1 899 522 осіб побороли хворобу.