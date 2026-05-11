Туристи стоять прямо над безоднею: де розташована скеля у формі гігантської долоні

У китайській провінції Гуандун, у каньйоні Гулун біля міста Цінюань, розташована туристична атракція "Рука Будди". Це скельна формація, яка була частково облаштована для відвідувачів і перетворена на оглядовий майданчик із видами на глибокий каньйон і гірські пейзажі.

У провінції Гуандун, приблизно за 77 кілометрів на північний захід від Гуанчжоу, розташована одна з найбільш незвичних туристичних локацій Китаю "Рука Будди" в каньйоні Гулун у місті Цінюань. Локація розташована на висоті сотень метрів над рівнем моря, серед густих зелених гір і стрімких скель, що створює враження майже нереального пейзажу.

Дивіться також У Таїланді з'являється нове туристичне місто: його ще не заполонили туристи

Чим особлива "Рука Будди"?

"Рука Будди" є частиною мальовничої зони ущелини Гулун у Цінюані, провінція Гуандун. Це великий природний парк, відомий своїми каньйонами, печерами, водоспадами та екстремальними туристичними маршрутами. Сама скеля розташована на території гірського масиву, де природа поєднується з облаштованими туристичними стежками, підвісними доріжками та оглядовими платформами.

Як виглядає "Рука Будди": дивитись відео

Скельна форма має довжину приблизно 20 метрів і створює враження гігантської долоні, яка ніби "виростає" з урвища. Туристичний маршрут веде через каньйон, після чого відвідувачі піднімаються до цієї точки, проходячи через сходи, вирізані прямо в камені.

Чому це місце стало вірусним у соцмережах?

Популярність "Руки Будди" значною мірою пов'язана з візуальним ефектом, який вона створює. З певного ракурсу скеля виглядає так, ніби людина стоїть на гігантській долоні, що висить над прірвою. Через це фото з цього місця виглядають майже як монтаж або фантастична сцена. Додатково ефект підсилюють навколишні пейзажі: глибокі каньйони, туман між горами, густі ліси та різкі скельні обриви. У ранкові або вечірні години світло робить атмосферу ще більш незвичайною, тому туристи часто приїжджають саме на світанок або захід сонця.

Туристка підіймається на "Руку Будди" / інстаграм journeyindex

Як виглядає підйом на "долоню Будди"?

Підйом до "Руки Будди" є частиною туристичного маршруту каньйону Гулун, розповідає Buddhas Hand Chine. Спочатку відвідувачі користуються маршрутним транспортом, який піднімає їх на середній рівень гори. Далі потрібно пройти пішки близько 30 хвилин гірською стежкою, після чого частину маршруту можна подолати за допомогою підйомного ліфта.



"Рука Будди" / фото Reddit

Безпосередньо до самої скелі ведуть вузькі сходи, вирізані в камені. У деяких місцях поручнів немає, тому рухатися потрібно обережно. Під сходами встановлена захисна сітка, яка служить страховкою. На верхній платформі "долоні" одночасно можуть перебувати кілька людей, і саме звідси відкривається найвідоміший краєвид на каньйон.

Що ще є поруч із "Рукою Будди"?

Мальовнича зона каньйону Гулун – це великий туристичний комплекс, і "Рука Будди" є лише однією з його частин. Тут розташовані: cкляний каньйонний міст, який проходить уздовж урвища і дає можливість відчути висоту та глибину каньйону одночасно. Водоспад Гулун, який складається з кількох рівнів і має загальну висоту понад 300 метрів, утворюючи складну систему потоків і каскадів. Активні маршрути для туристів, включно з рафтингом, скелелазінням, трекінгом та кемпінгом у гірській місцевості.

Скільки коштує відвідування?

Вхід до мальовничої зони каньйону Гулун становить приблизно 138 юанів (800 гривень) з людини, розповідає China Travel. Окремо оплачуються додаткові елементи маршруту: підйомний ліфт коштує близько 20 юанів (120 гривень), а доступ до самої "Руки Будди" та "Небесних сходів" – близько 10 юанів (60 гривень) з людини. Це стандартна практика для великих туристичних парків у Китаї, де окремо оплачуються окремі атракції.

Адреса розташування: Санкенгтан, район Цінсінь, місто Цін'юань, провінція Гуандун, Китай (поблизу старої національної автомагістралі 107).

Які ще локації Китаю вам будуть цікаві?

Ми вже розповідали про чарівний водний ліс у Китаї, що вражає як і туристів, так і місцевих. Це відкриття стало справжньою сенсацією, адже дерева "живі викопні" знову ожили. Сьогодні вони прикрашають штучно створені водні ліси, які є частиною масштабної програми лісовідновлення у Китаї.

Також відкрийте для себе фантастичний бамбуковий фонтан у Китаї. Споруда складається з тисяч форсунок, світлових ефектів і насосів, які створюють захопливе поєднання води, яскравих променів та руху, а сам він заввишки 39 метрів.