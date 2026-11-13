Ваша ручна поклажа може завадити евакуації: про яку небезпеку мають знати пасажири

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Раніше правила перевезення ручної поклажі в різних авіакомпаніях були більш схожими. Однак поширення лоукостерів змінило ситуацію: тепер допустима вага та кількість речей залежать від перевізника й обраного тарифу. За даними видання The Independent, суворіші вимоги мають кілька причин: від розрахунку максимальної ваги літака до безпеки пасажирів та роботи екіпажу.

Які обмеження на ручну поклажу встановлюють авіакомпанії?

Правила можуть відрізнятися навіть на однакових моделях літаків. Наприклад, австралійська Virgin Australia з 2 лютого 2026 року дозволяє пасажирам економкласу брати одну сумку вагою до 8 кілограмів для верхньої полиці та невелику особисту річ, яку можна покласти під сидіння.

В авіакомпанії Qantas умови інші. Пасажирам дозволяють перевозити стандартну сумку вагою до 10 кілограмів та особисту річ. Якщо ж людина обирає дві менші сумки або сумку з чохлом для одягу, їхня загальна вага не повинна перевищувати 14 кілограмів. Бюджетна Jetstar встановлює загальне обмеження у 7 кілограмів на дві одиниці ручної поклажі.

Як вага багажу впливає на безпеку польоту?

Кожен літак має максимально допустиму злітну вагу. Під час її розрахунку враховують масу самого повітряного судна, пальне, вантаж, запаси їжі та напоїв, пасажирів і екіпаж разом із багажем. Для великих літаків авіакомпанії можуть використовувати середні показники ваги пасажирів.

Наприклад, для літаків місткістю від 150 до 299 місць норматив становить 81,8 кілограма для дорослого чоловіка та 66,7 кілограма для дорослої жінки. Окремо в розрахунках враховують 7 кілограмів ручної поклажі на одного пасажира.

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На невеликих літаках, які перевозять менш ніж 7 пасажирів, необхідно знати фактичну вагу людей і їхніх речей. Наприклад, під час польотів між островами в австралійському регіоні Торресової протоки пасажирів просять зважуватися разом із багажем перед вильотом.

Чому авіакомпаніям вигідно обмежувати ручну поклажу?

Поширення лоукостерів зробило додаткові послуги важливим джерелом доходу перевізників. Пасажири окремо платять за багаж, Wi-Fi, їжу та напої. За прогнозом Міжнародної асоціації повітряного транспорту, цього року такі послуги принесуть авіакомпаніям понад 144 мільярди доларів США. Однак надмірна ручна поклажа створює не лише фінансові, а й практичні проблеми.

Бортпровідники можуть травмувати спину, підіймаючи важкі валізи на верхні полиці. Велика кількість сумок також сповільнює посадку, оскільки екіпажу доводиться шукати місце для речей або переносити частину багажу у вантажний відсік. Через це можуть затримуватися вильоти.

Ще серйозніша проблема виникає під час аварійної евакуації. Якщо пасажири намагаються забрати свої речі замість того, щоб залишити їх у салоні, вихід людей із літака сповільнюється.

Тому мандрівникам краще заздалегідь перевіряти правила своєї авіакомпанії та не брати зайвого багажу. Це допоможе уникнути додаткових витрат і не створювати перешкод під час посадки та евакуації.