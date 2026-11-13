Ваша ручная кладь может помешать эвакуации: о какой опасности должны знать пассажиры

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Раньше правила перевозки ручной клади в разных авиакомпаниях были более схожими. Однако распространение лоукостеров изменило ситуацию: теперь допустимый вес и количество вещей зависят от перевозчика и выбранного тарифа. По данным издания The Independent, более строгие требования обусловлены несколькими причинами: от расчета максимального веса самолета до безопасности пассажиров и работы экипажа.

Какие ограничения на ручную кладь устанавливают авиакомпании?

Правила могут отличаться даже на одинаковых моделях самолетов. Например, австралийская Virgin Australia со 2 февраля 2026 года разрешает пассажирам экономкласса брать одну сумку весом до 8 килограммов для верхней полки и небольшую личную вещь, которую можно положить под сиденье.

В авиакомпании Qantas условия другие. Пассажирам разрешается перевозить стандартную сумку весом до 10 килограммов и личную вещь. Если же пассажир выбирает две сумки меньшего размера или сумку с чехлом для одежды, их общий вес не должен превышать 14 килограммов. Бюджетная Jetstar устанавливает общее ограничение в 7 килограммов на две единицы ручной клади.

Как вес багажа влияет на безопасность полета?

Каждый самолет имеет максимально допустимую взлетную массу. При ее расчете учитывают массу самого воздушного судна, топливо, груз, запасы еды и напитков, пассажиров и экипаж вместе с багажом. Для больших самолетов авиакомпании могут использовать средние показатели веса пассажиров.

Например, для самолетов вместимостью от 150 до 299 мест норматив составляет 81,8 килограмма для взрослого мужчины и 66,7 килограмма для взрослой женщины. Отдельно в расчетах учитывают 7 килограммов ручной клади на одного пассажира.

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На небольших самолетах, перевозящих менее 7 пассажиров, необходимо знать фактический вес людей и их вещей. Например, во время полетов между островами в австралийском регионе Торресова пролива пассажиров просят взвешиваться вместе с багажом перед вылетом.

Почему авиакомпаниям выгодно ограничивать ручную кладь?

Распространение лоукостеров сделало дополнительные услуги важным источником дохода перевозчиков. Пассажиры отдельно платят за багаж, Wi-Fi, еду и напитки. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, в этом году такие услуги принесут авиакомпаниям более 144 миллиардов долларов США. Однако чрезмерный объем ручной клади создает не только финансовые, но и практические проблемы.

Бортпроводники могут получить травмы спины, поднимая тяжелые чемоданы на верхние полки. Большое количество сумок также замедляет посадку, поскольку экипажу приходится искать место для вещей или переносить часть багажа в грузовой отсек. Из-за этого могут задерживаться вылеты.

Еще более серьезная проблема возникает во время аварийной эвакуации. Если пассажиры пытаются забрать свои вещи вместо того, чтобы оставить их в салоне, эвакуация людей из самолета замедляется.

Поэтому путешественникам лучше заранее проверять правила своей авиакомпании и не брать лишнего багажа. Это поможет избежать дополнительных расходов и не создавать препятствий во время посадки и эвакуации.