Департамент экологии и природных ресурсов Львовской областной государственной администрации в посте на фейсбуке рассказал о нескольких региональных ландшафтных парках Львовской области, где можно спокойно провести время.

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Такой современный экологический туризм позволяет наслаждаться красотой девственных лесов, не отказываясь от привычных удобств, а специально обустроенные локации предлагают путешественникам комфортные условия для безопасного досуга на свежем воздухе.

Чем удивит ландшафтный парк "Надсянский"?

Эта уникальная природная жемчужина Самборского района расположена в верховьях реки Сян, непосредственно на границе с Польшей, пишет "Твое город". Парк является гордостью региона, ведь входит в состав первого в мире трехстороннего биосферного заповедника "Восточные Карпаты", объединяющего территории Украины, Польши и Словакии. Это удивительный край нетронутых девственных лесов, обширных полонин и аутентичной бойковской архитектуры.

У путешественников есть уникальный шанс встретить здесь редких карпатских животных – от миниатюрного карпатского тритона до величественного бурого медведя и благородного оленя. Для туристов проложены удобные маркированные экологические и велосипедные маршруты. По дороге можно полюбоваться традиционными деревянными церквями, которые невероятно органично вписываются в горный ландшафт.



Место с обширными полонинами / Фото из фейсбука РЛП "Надсянский"

Что скрывают "Верхнеднестровские Бескиды"?

Еще одно заповедническое сокровище Самборского района охватывает северный склон Украинских Карпат в бассейне верховьев Днестра. Именно здесь берет свое начало одна из крупнейших рек Украины. Это место привлекает живописными низкогорными ландшафтами, густыми буковыми и пихтовыми лесами. Парк идеально подходит для пеших походов в выходные дни и краеведческих экскурсий.

Самая высокая точка парка – гора Магура-Лимнянская. Она имеет не только природную, но и историческую ценность, ведь во время Первой и Второй мировых войн служила важной стратегической высотой. Сегодня это прекрасное место для изучения исторических памятников оборонного значения.



Известная локация Самборского района / Фото из фейсбука регионального парка "Верхнеднестровские Бескиды"

Почему стоит посетить "Равское Розточье"?

Этот парк раскинулся на уникальном географическом хребте Розточчя. Его особенность заключается в том, что это главный европейский водораздел, разделяющий бассейны Балтийского и Черного морей. Природа здесь впечатляет: уникальные буково-сосновые леса растут прямо на песчаных холмах, чередуясь с карстовыми воронками и долинами небольших рек.

Благодаря близости к Львову и удобному транспортному сообщению это идеальный вариант для велосипедных путешествий или коротких пеших прогулок. К тому же парк граничит с другими заповедными территориями Розточчя, создавая единый масштабный экологический коридор.



Обустроенные участки "Равского Розточчя" / Фото из фейсбука ЛОДА

Как найти идеальное место для пикника?

Узнать точные географические координаты всех 59 официальных рекреационных объектов, проложить удобный маршрут и найти контакты ответственных лиц можно с помощью специального дашборда "Рекреация и природно-заповедный фонд" на Аналитическом портале Львовщины.

Сохранение природы во время отдыха остается главным приоритетом для чиновников и экологов.

На отдыхе не забывайте об элементарных правилах и пожарной безопасности. Тушите за собой костры, убирайте мусор и не портите деревья. Это лучший способ показать, что мы действительно ценим свою природу, а не просто пользуемся ею. Давайте будем сознательными,

– отметил директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Владимир Корда.

Обратите внимание! Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напоминает, что во время военного положения в лесах действуют определенные ограничения. В частности, строго запрещено посещать лесные массивы на транспортных средствах (за исключением велосипедов). Спасатели призывают пользоваться только официально обозначенными знаками и специально обустроенными рекреационными зонами.