Один из старейших дворцов Кривого Рога имеет локацию, где можно увидеть экзотические растения

Дворец культуры "Саксагань" в Кривом Роге – это не просто историческое здание, а важный культурный центр города. Особое внимание здесь привлекает Зимний сад – уникальное зеленое пространство с десятками экзотических растений.

Дворец культуры "Саксагань" в Кривом Роге имеет богатую историю, которая тесно связана с развитием города и его промышленности. Также он имеет одну необычную локацию, которая стала популярной в социальных сетях. Все интересные детали читайте в материале от 24 Канала.

Смотрите также Железный портал в прошлое: где увидеть тот самый рудник, который был местом съемок фильма "Красный"

Как развивался один из старейших дворцов культуры Кривого Рога?

История дворца достигает начала 20 века, когда на территории рудника имени Дзержинского начало формироваться активное культурное движение, рассказывает "История Кривого Рога". В 1920-х годах здесь работали кружки самодеятельности, а впоследствии был создан театр рабочей молодежи, что стало важным шагом к появлению полноценного культурного центра.



Послевоенное фото / фото с фейсбук-страницы "Криворожская старина"

Строительство дворца культуры началось в 1931 году, а проект сооружения был разработан в стиле конструктивизма. Официально заведение открыли в 1937 году. Со временем здание претерпевало изменения и восстановления, в частности после повреждений в годы Второй мировой войны, когда оно было восстановлено и снова наполнено творческой жизнью. В послевоенный период "Саксагань" стала важным центром художественной самодеятельности: здесь работали хоровые, театральные и художественные коллективы, которые получали награды на конкурсах.



Современный вид / фото с фейсбук-страницы ДК "Саксагань"

В 1957 году заведение получило первое место на областном конкурсе художественной самодеятельности, что подчеркнуло его культурное значение для региона. В 1980 году при дворце культуры было открыто Зимний сад – пространство с экзотическими растениями, который стал одной из визитных карточек заведения.

С конца 1980-х годов здание несколько раз менял подчинение, а впоследствии стала коммунальной собственностью города и получила современное название – "Саксагань". Сегодня заведение продолжает работать как важный культурный центр Кривого Рога, где развиваются творческие коллективы и сохраняются культурные традиции города.

Смотрите также Этот карьер напоминает другую планету: уникальная локация Кривого Рога, которая совсем скоро может исчезнуть

Что еще известно о локации Зимний сад?

Первые экзотические растения сюда завезли еще в конце 1979 года. Среди первых "жителей" сада были саженцы банановых и кокосовых пальм, привезенные специально для создания тропической атмосферы, рассказывает Krivoyrog_ig. Сегодня коллекция значительно расширилась и насчитывает около 38 видов растений. Здесь можно увидеть лавровое дерево, агаву, финиковые и банановые пальмы, кактусы и другие экзотические культуры.

Как выглядит локация / инстаграм krivoyrog_ig

Зимний сад стал своеобразным мини-путешествием в тропические страны, где посетители могут за несколько минут почувствовать атмосферу лета, многообразие растений и ароматы свежей зелени. Несмотря на изменения времени, локация продолжает развиваться и остается популярной среди посетителей, которые приходят сюда, чтобы отдохнуть среди зелени и почувствовать атмосферу "вечного лета".

Адрес расположения: проспект Героев-подпольщиков, 54А, Кривой Рог, Днепропетровская область, 50000.

Какие еще новости вам будут интересны?

Мы уже рассказывали о скалах "Орлиное гнездо" в Кривом Роге, о которых мало знают даже местные жители. Это место максимально живописное и идеально подойдет для фотосессий с красивыми видами, поэтому обязательно запомните локацию и посетите ее.

Или же, знали ли вы, что в Кривом Роге была застенок прямо в центре города? Сейчас это современное отделение "Новой Почты", но когда-то была тюрьма НКВД, где заключенных жестоко допрашивали для выбивания признаний.