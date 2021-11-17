Зимние каникулы уже близко: горнолыжные курорты Италии готовятся к открытию сезона
Источник:The Guardian
Италия – страна, популярная среди туристов круглый год. Летом – пляжный отдых, а зимой – активный. Это государство входит в самые популярные горнолыжные направления Европы.
Однако, в связи с пандемией COVID, уже два сезона подряд горнолыжные курорты Италии несут огромные потери. Ведь их то открывают, то закрывают. Например, в 2021-м страна разрешила посещение альпийских спусков на севере только с 15 февраля.
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Горнолыжные курорты Италии готовятся к открытию сезона
В феврале 2021 года итальянское правительство решило не открывать горнолыжные курорты за несколько часов до того, как склоны должны были снова начать работу.
Тогда в Бардонеккии, современном горнолыжном курорте, происходил протест. Среди его участников был и Энрико Росси – вице-президент туристического консорциума Бардонеккии.
По его словам, в течение прошлогоднего сезона они трижды были готовы к старту – готовили трассы, наняли персонал, но все это было отменено.
Сейчас он настроен оптимистично, ведь открытие курорта запланировано на начало декабря.
Перспективы на этот год хорошие. Бронирования поступают в основном из Италии, а ситуация с пандемией другая. Будем надеяться, что ничего не изменится,
– заметил Росси.
Замечается, что лыжный сезон является огромным финансовым ресурсом для Италии, и выживание многих деревень в горных северных и центральных регионах зависит от него.
Как работают горнолыжные курорты Италии
Некоторые итальянские горнолыжные трассы уже открылись, но с требованием:
- предъявить сертификат COVID-19 при использовании подъемников;
- уменьшенной емкости кабинок;
- мерами социального дистанцирования в кассах.
Также на лыжных подъемниках и местах общего пользования необходимо носить маски для лица в соответствии с протоколами, согласованными итальянской лыжной индустрией.
Клиенты не жалуются – желание кататься на лыжах гораздо больше, чем раздражение от необходимости соблюдать правила.
– заявил Герберт Товальяри, президент и исполнительный директор туркомпании Cervinia Spa.
Если соблюдать COVID-правила, то сезон сможет начаться должным образом.
Сейчас курорты Бардонеккии на всякий случай запасаются искусственной разновидностью снега. Ливио Барелло, президент консорциума туристических операторов в регионе, надеется, что это изменится, поскольку курорты готовятся к открытию в начале декабря, особенно учитывая бум бронирований в период Рождества.
COVID-19 в Италии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 16 ноября 2021 года в Италии выявлено 4 865 260 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 132 819 летальных;
- В то же время 4 611 566 человек побороли болезнь.