Однак, у зв'язку з пандемією COVID, вже два сезони поспіль гірськолижні курорти Італії зазнають величезних втрат. Адже, їх то відкривають, то закривають. Наприклад, у 2021-му країна дозволила відвідування альпійських спусків, що на півночі, лише з 15 лютого.

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Гірськолижні курорти Італії готуються до відкриття сезону

В лютому 2021 року італійський уряд вирішив не відкривати гірськолижні курорти за декілька годин до того, як схили повинні були знову почати роботу.

Тоді у Бардонеккії, сучасному гірськолижному курорті, відбувався протест. Серед його учасників був й Енріко Россі – віцепрезидент туристичного консорціуму Бардонеккії.

За його словами, протягом торішнього сезону вони тричі були готові до старту – готували траси, найняли персонал, але усе це було скасовано.

Зараз же він налаштований оптимістично, адже відкриття курорту заплановане на початок грудня.

Перспективи на цей рік хороші. Бронювання надходять, в основному, з Італії, а ситуація з пандемією інша. Будемо сподіватися, що нічого не зміниться,

– зауважив Россі.

Зауважується, що лижний сезон є величезним фінансовим ресурсом для Італії, і виживання багатьох сіл у гірських північних і центральних регіонах залежать від нього.

Як працюють гірськолижні курорти Італії

Деякі італійські гірськолижні траси вже відкрилися, але з вимогою:

пред'явити сертифікат COVID-19 при користуванні підіймачами;

зменшеної місткості кабінок;

заходами соціального дистанціювання в касах.

Також на лижних підіймачах і в місцях загального користування необхідно носити маски для обличчя відповідно до протоколів, погоджених італійською лижною індустрією.

Клієнти не скаржаться – бажання кататися на лижах набагато більше, ніж роздратування від необхідності дотримуватися правил,

– заявив Герберт Товальярі, президент і виконавчий директор туркомпанії Cervinia Spa.

Якщо дотримуватися COVID-правил, то сезон зможе початися належним чином.

Наразі курорти Бардонеккії про всяк випадок запасаються штучним різновидом снігу. Лівіо Барелло, президент консорціуму туристичних операторів у регіоні, сподівається, що це зміниться, оскільки курорти готуються до відкриття на початку грудня, особливо з огляду на бум бронювань у період Різдва.

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