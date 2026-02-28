Снегоходы, хаски и северное сияние: что стоит попробовать в Финляндии зимой и сколько это стоит
- Украинский тревел-блогер Юлия Беркута оценила зимние развлечения в Финляндии, включая катание на снегоходах (10/10) и наблюдение за северным сиянием (бесценно).
- Она отметила важность качественной зимней одежды во избежание обморожения, в частности, использование ветрозащитной и водонепроницаемой одежды с несколькими слоями и защиты конечностей.
Долго мечтали о зимнем путешествии в Финляндию, но не знаете, с чего начать и как все организовать? Не беда – украинский тревел-блогер Юлия Беркута поделилась своим опытом и оценила все развлечения от 1 до 10.
Известная украинская тревел-блогерша Юлия Беркута недавно вернулась из своего автомобильного путешествия из Финляндии. Она подробно рассказала о зимних активностях, которые там попробовала и оценила их по шкале от 1 до 10, а также указала цены.
Сколько стоят зимние активности в Финляндии?
- Катание на снегоходах – 10/10, 243 евро.
- Северное сияние – бесценно, бесплатно.
- Катание на упряжке с хаски – 9/10, 407 евро.
- Катание на борде – 10/10, скипасс на день 58 евро.
Путешествие в Финляндию / инстаграм julia.berkuta
- Катание на лыжах – 10/10, детям до 6 лет бесплатно, прокат лыж на 2 часа 10 евро.
- Автомобильные вагоны – 10/10, около 300 евро туда и обратно, включая гостинцы в Кулари.
- Santa Village в Рованиеми – 7/10, вход бесплатный, 55 евро за фото с Сантой.
- Прогулки на природе – 10/10, бесплатно.
- Зима за полярным кругом – 100/10, бесценно.
Блогер также отметила важность держать руки в тепле, ведь во время путешествия она получила большое обморожение пальцев рук.
Как не получить обморожение во время катания на лыжах?
Начните с базового урока первой помощи и подготовьтесь к зимним условиям заранее. Для этого нужна качественная зимняя одежда с максимально возможным покрытием. Она должна быть ветрозащитной и желательно водонепроницаемой или устойчивой к влаге, а также содержать несколько слоев, чтобы удерживать воздух, пишут на платформе Quora.
Чтобы защитить глаза, используйте качественные очки, а лицо можно прикрыть маской. Перчатки менее эффективны, чем перчатки, поскольку имеют меньшую площадь покрытия. Не забывайте о теплой шляпе и защите ушей. Особое внимание уделяйте конечностям – пальцы рук и ног больше всего рискуют получить обморожение.
В течение дня также важно оставаться гидратированными и правильно питаться. Помните, что лишнее тепло нужно удалять, особенно в промежуточных участках тела с большой площадью поверхности.
Как не паниковать на лыжах, если вы начинающий?
Юлия Беркута также рассказывала о советах для новичков на лыжах. Например, соблюдайте правила безопасности, не выезжайте на опасные участки и носите защитное снаряжение.
Также установите свой предел скорости и не превышайте ее, чтобы не потерять контроль над движением. Избегайте алкоголя – даже небольшая доза может привести к опасной ситуации.
