Зима уже близко: температура в украинских Карпатах опустилась до 0°
20 сентября 2021 , 12:08Читати новину українською
Источник:Черногорский спасательный пост
В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский появилась изморозь. Столбики термометра опустились до 0 градусов.
Отмечается, что сейчас на высокогорье Карпат облачно, идет дождь. Кроме того, на почве появилась изморозь.
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По состоянию на 10:20 20.09.2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, дождь, ветер юго-западный, 3 – 4 м/с., температура окружающей среды 0°C,
– говорится в сообщении.
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Уже 22 сентября столбик термометра опустится до рекордных +6...+8 градусов. Холоднее всего будет в западных и северных регионах. Там ночью температура упадет до +3...+5 градусов.
Кроме того, во многих областях прогнозируют ливни. В частности в:
- Черновицкой;
- Ивано-Франковской;
- Львовской;
- Закарпатской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Черниговской;
- а также Сумской областях.