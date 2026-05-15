Туристы едут в Хотин и не знают, что в нескольких километрах есть еще один замок с кровавой судьбой

Хотинская крепость – очень популярное туристическое место в Украине. К сожалению, туристы мчатся туда, чаще всего минуя еще одно очень интересное место, расположенное совсем рядом, хоть это уже и другая область.

Это также замок – Жванецкий, и так же с трагической судьбой и увлекательной историей. Со ссылкой на zbruc.eu рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Где можно увидеть волшебный замок на пересечении рек Случь и Икопоть

Возле Хотинской крепости есть замок, руины которого помнят тяжелые бои: о чем речь?

Жванецкий замок расположен в селе Жванец – это тот самый район, где стоит величественный Каменец-Подольский в Хмельницкой области, а также совсем рядом, хоть там уже Черновицкая область, знаменитый Хотин. Жванецкий замок виднеется на скале над рекой Жванчик, где и впадает в Днестр.

Первые каменные укрепления здесь появились в конце XIV – начале XV века. Позже семья Срочинских перестроила и укрепила все башни, оборудовав их новыми ярусами и стрельницами. А к началу XVII века Валентий-Александр Калиновский, генеральный староста Подолья, построил новые стены, а две башни перестроил в бастионы. Так что замок по размерам в то время мог соперничать с Каменец-Подольской крепостью.

В 1621 году Жванец оказался в центре большой войны. Именно здесь, возвращаясь из Хотинской битвы, останавливался гетман Петр Конашевич-Сагайдачный с сорокатысячным казацким войском. Битва нанесла замку значительные разрушения, но Станислав Лянцкоронский отстроил его.

В 1653 году в Жванце казаки Богдана Хмельницкого оказались в затруднительном положении, которое вынудило их к невыгодному Жванецкому договору. Но самые тяжелые времена наступили при турецкой оккупации Подолья 1672 – 1699 годов. Замок неоднократно брали и разрушали, к примеру – польский король Ян III Собеский сжигал его несколько раз.

Вот как выглядят руины Жванецкого замка в наши дни: смотрите видео traveleasily

После возвращения Подолья к Речи Посполитой в 1699 году замок потерял стратегическое значение и Лянцкоронские приспособили его под жилье. Окончательное разрушение нанесли турецко-татарские и другие нападения 1768 – 1769 годов. В 1844 году московиты выкупили замок, чтобы превратить в крепость, но не смогли. Поэтому комплекс постепенно разбирали на строительные материалы.

В 1914 году Киевское общество охраны памятников старины и искусства с целью сохранения Жванецкого замка отправило членов общества для осмотра руин замка, который считали необходимым сохранить... Однако Первая мировая война прервала дальнейшее сохранение Жванецкого замка,

– пишут Руслан Нагнибида из НИАЗ "Каменец" и Илья Литвинчук из НУ "Львовская Политехника" в статье на science.lpnu.ua.

Чуть позже часть территории замка стала компонентом так называемой оборонительной "Линии Сталина". Ее возвели в 1930-е годы в рамках Каменец-Подольского укрепленного района вдоль старой довоенной границы. Ради совершенно особой атмосферы авантюрные туристы заглядывают в здешний двухуровневый ДОТ.

Руины замка на скале над Днестром: почему Жванец – недооцененная достопримечательность Хмельницкой области?

До сегодня, к сожалению, от самой некогда мощной крепости хорошо сохранилась лишь одна пятигранная башня, о чем пишет km-oblrada.gov.ua, и остатки двух других, надвратной и юго-восточной. Несмотря на состояние руин, замок поражает как минимум расположением – над обрывом с видом на Днестр, который сам по себе стоит поездки.

То есть Жванецкий замок интересен не только историей и архитектурой. Окружающая местность, как отмечает IGotoWorld, является курортной зоной Днестра. Здесь вам и пляжный отдых, и прогулки на лодках, и даже рыбалка.

Интересные факты о Хотине, Жванецком замке и "Линии Сталина": смотрите видео TiniNeZabutychPamiatok

А еще Жванецкий замок, как и большинство старинных украинских крепостей, окутан легендами. Самая популярная рассказывает о подземных ходах, якобы соединяющих его с Каменец-Подольской крепостью, а расстояние между ними – свыше 10 километров. Местные говорят, что через эти ходы во время осад выносили сокровища и вывозили раненых.

Большинство туристов проезжают Жванец, потому что их цель – Хотин, но весьма зря. От Хотинской крепости до Жванецкого замка – всего 5 километров, а еще и по удобной асфальтированной дороге. Вход на руины бесплатный, и совместить оба объекта в одном маршруте – крайне легко.

А какие самые известные туристические магниты Хмельницкой области точно стоит увидеть каждому?

Прежде всего, это Бакота – затопленное село на Днестре, которое часто называют "украинской Атлантидой". В 1981 году оно ушло под воду из-за строительства Новоднестровской ГЭС, и даже сегодня во время засухи из воды выступают остатки зданий и дорог. Сейчас Бакотский залив является частью нацпарка "Подольские Товтры".

И, конечно, вторая обязательная локация – это Каменец-Подольская крепость. За многовековую историю ее захватывали только дважды – в 1393 году литовский князь Витовт, а в 1672 турки. К слову, здесь же можно сплавиться на байдарках по реке Смотрич прямо под стенами замка, а еще и прокатиться на вездеходе, который одинаково ездит по горам и плавает по реке.