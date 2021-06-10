В Египте можно увидеть не только пирамиды: как выглядит самый живописный оазис в пустыне

10 июня 2021 , 21:23
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Источник:

24 канал

Сива – самый западный из 5 оазисов Египта. Это райское место в самом сердце Ливийской пустыни. В отличие от остальных таких мест в Египте, здесь есть несколько больших соленых озер. Их размеры меняются в течение года.

Оазис расположен на 18,3 метра ниже уровня моря. Мимо него проходил старый караванный путь, который сейчас превратили в трассу.

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Как добраться до райского уголка

Оазис Сива находится всего в 50 километрах к востоку от ливийской границы и в 560 километрах от Каира. На протяжении последних нескольких лет он стал одной из самых популярных туристических локаций.

Дорогу здесь создали в 1984 году, поэтому добраться до оазиса теперь можно с экскурсионными группами или же на арендованном авто.

На локации видео и снимки получаются невероятные.

В оазис активно едут туристы ради контента: видео

Интересные факты об оазисе

  • В XIII веке здесь был целый город.
  • Его окружали высокие стены, которые должны были защитить жителей от возможных нападений.
  • Высота некоторых сооружений достигает 5 этажей.
  • Поселение разрушили ливни и ураганы, которые произошли здесь в 1926 году.
  • В 2007 году в Сиве были найдены отпечатки человеческих ступней, возраст которых оценивается в 3 миллиона лет. Это древнейшие человеческие следы в мире.

 

Автор: Вікторія Андрєєва