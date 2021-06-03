Джемми Каргин (Gemma Cargin) отправилась коротким 40-минутным рейсом бюджетной авиакомпании EasyJet в ирландский город Белфаст, чтобы навестить родителей.

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Девушка уснула и когда проснулась, то удивилась, что самолет еще в воздухе. Каргин спросила стюардессу, когда будет посадка в Северной Ирландии, и была крайне удивлена ​​и сообщила пассажирке, что самолет направляется в Гибралтар и находится в 1927 километрах в противоположном направлении.

По словам Джемми, при посадке на борт в Манчестере у нее не возникло мысли об ошибке сотрудники аэропорта отсканировали ее талон и пустили в самолет. А экран с информацией о рейсе перед посадкой не работал.

Работники аэропорта позвонить матери девушке и объяснить недоразумение.

Как только мы поняли ситуацию, то решили, что лайнер отправится обратно в Манчестер и дальше в Белфаст, начальный пункт назначения пассажирки,

– сказали в авиакомпании.

Перелет составил 3 тысячи километров и занял 12 часов вместо 40 минут.