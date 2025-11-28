Не Монако или Париж: назвали самый роскошный город Европы

Обычно, когда речь идет о самом роскошном городе, то на ум приходит Париж, Монако или Лондон. Однако оказалось, что самый шикарный город расположен в Швейцарии.

Как пишет Daily Mail, Женеву было признано самым роскошным городом Европы, сообщает 24 Канал. Этот уголок Швейцарии известен как особенно дорогое место, где цены значительно выше, чем во многих других европейских городах.

Почему Женеву назвали самым роскошным городом?

По данным финансовой технологической компании Wise, стоимость пива в Женеве может достигать 10 швейцарских франков (525 гривен), а средняя цена составляет около 8 швейцарских франков (420 гривен).

Средняя цена бутылки воды составляет 4,14 швейцарских франков, что эквивалентно 217 гривнам. Кроме того, обед в недорогом ресторане стоит в среднем 26 швейцарских франков (1365 гривен).

В городе также в среднем 18,20 пятизвездочных отелей на 100 километров квадратных, что превосходит Лондон с показателем 16,58.

Как Женеву признали самым роскошным городом Европы?

Женева получила этот титул после того, как исследование признало ее самым роскошным европейским городом для путешествий с "индексом шика" 98,3.

Новое исследование PrivateUpgrades проанализировало данные Booking, Michelin и Golf course по 94 европейским городам и 30 странам, выявив, какие города предлагают наилучший доступ к роскоши. Окончательный индекс рассчитывается на основе комбинации этих факторов.

Кстати, на втором месте рейтинга роскошных городов оказалась Ницца (Франция), после которой идут Амстердам в Нидерландах.

