Не Монако или Париж: назвали самый роскошный город Европы
- Женева признана самым шикарным городом Европы по исследованию с "индексом шика" 98,3.
- Город отличается высокими ценами на пиво, воду и обеды, а также большим количеством пятизвездочных отелей.
Обычно, когда речь идет о самом роскошном городе, то на ум приходит Париж, Монако или Лондон. Однако оказалось, что самый шикарный город расположен в Швейцарии.
Как пишет Daily Mail, Женеву было признано самым роскошным городом Европы, сообщает 24 Канал. Этот уголок Швейцарии известен как особенно дорогое место, где цены значительно выше, чем во многих других европейских городах.
Смотрите также Где почувствовать настоящую Италию: эксперт назвала необычные места, куда стоит поехать уже
Почему Женеву назвали самым роскошным городом?
По данным финансовой технологической компании Wise, стоимость пива в Женеве может достигать 10 швейцарских франков (525 гривен), а средняя цена составляет около 8 швейцарских франков (420 гривен).
Средняя цена бутылки воды составляет 4,14 швейцарских франков, что эквивалентно 217 гривнам. Кроме того, обед в недорогом ресторане стоит в среднем 26 швейцарских франков (1365 гривен).
В городе также в среднем 18,20 пятизвездочных отелей на 100 километров квадратных, что превосходит Лондон с показателем 16,58.
Как Женеву признали самым роскошным городом Европы?
Женева получила этот титул после того, как исследование признало ее самым роскошным европейским городом для путешествий с "индексом шика" 98,3.
Новое исследование PrivateUpgrades проанализировало данные Booking, Michelin и Golf course по 94 европейским городам и 30 странам, выявив, какие города предлагают наилучший доступ к роскоши. Окончательный индекс рассчитывается на основе комбинации этих факторов.
Кстати, на втором месте рейтинга роскошных городов оказалась Ницца (Франция), после которой идут Амстердам в Нидерландах.
Что известно о самых дорогих местах мира?
Женева, которую часто считают одним из самых дорогих городов Европы, также является глобальным деловым центром, что привлекает людей со всего мира. Интересно то, что в рейтинг шикарных городов также вошел швейцарский Цюрих, заняв четвертое место.
Не так давно он был признан самым дорогим городом мира в 2025 году по индексу стоимости жизни, составленным Numbeo. Однако Женева, как и ряд швейцарских городов, также попали в рейтинг.
Швейцария действительно является одной из самых дорогих стран Европы, однако это не единственное место мира, где очень дорого. Как свидетельствуют данные аналитиков, Сингапур также входит в список самых дорогих мест по стоимости жизни в 2025 году.
Среди самых дорогих мест для отдыха также Исландии, где средние расходы составляют более 400 долларов в день.
Частые вопросы
Почему Женеву считают самым шикарным городом Европы?
Женеву признано самым шикарным городом Европы благодаря высоким ценам на пиво, воду и обеды в ресторанах. Кроме того, город имеет наибольшее количество пятизвездочных отелей на квадратный километр, что превосходит даже Лондон.
Как определили титул самого шикарного города для Женевы?
Женева получила титул самого шикарного города после исследования PrivateUpgrades, которое проанализировало данные из Booking, Michelin и Golf course по 94 европейским городам. Окончательный индекс шика рассчитан на основе комбинации этих факторов.
Какие другие города вошли в рейтинг самых красивых городов Европы?
После Женевы в рейтинге самых шикарных городов Европы оказались Ницца во Франции и Амстердам в Нидерландах.