Украинская Атлантида: как затопленное село в Украине стало туристическим магнитом
- Бакота в Хмельницкой области, затопленная из-за строительства Новоднестровской ГЭС, стала популярным туристическим местом благодаря уникальным пейзажам, древней истории и легендам.
- Территория Бакоты является частью Национального природного парка "Подольские Товтры", а еще туристов привлекают остатки монастыря XI века и источники с чистой водой.
По приказу советской оккупационной власти это село пришлось оставить тысячам людей. Причем без надежды вернуться хотя бы когда-нибудь.
Речь идет, конечно, о Бакоте в Хмельницкой области. И со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом подробнее.
Смотрите также Существует ли в Украине озеро, которое никогда не замерзает
Как затопили Бакоту и почему она стала туристическим местом?
Сегодня это место называют украинской Атлантидой, и ежегодно сюда приезжают тысячи туристов и паломников со всей Украины. Вы точно о нем слышали – это знаменитое затопленное село Бакота в Хмельницкой области. Как же оно появилось?
История Бакоты в целом древняя и интересная. Ее впервые упоминают в летописях под 1240 годом как крупнейший административный центр Днестровского Низовья. В XIII веке это был заметный город с населением около 2,5 тысячи человек на примерно 10 гектарах.
В течение разных дней село принадлежало к Галицко-Волынскому княжеству, затем к Великому княжеству Литовскому, а еще пережило набеги татар и турок, но каждый раз возрождалось. Но в то состояние, в котором оно сейчас, завела село советская власть.
В 1970-х годах советы планировали строительство Новоднестровской ГЭС. Жителям дали несколько лет, чтобы те покинули родные дома. Люди собственноручно разрушали свои дома и вырубали сады, чтобы получить от "доброго" государства компенсации. А потом за свой счет искали новый дом.
24 октября 1981 года началось затопление территории, и это продолжалось до июля 1987, когда водохранилище достигло современного уровня. Под водой исчезла не одна Бакота, а целых несколько десятков населенных пунктов вдоль Днестра.
Парадоксально, но именно трагедия затопления превратила Бакоту в туристический магнит. Неповторимые пейзажи и мистичность окрестностей создали ауру "места силы". А еще где-то в 2000-х годах сюда начали приезжать паломники и любители нетипичного отдыха.
Бакота – затопленное село и монастырь XI века: смотрите видео marichkatravel
Сейчас Бакота – это 1590 гектаров Бакотского залива на Днестре с каменистыми берегами и теплым мягким микроклиматом. Территория Бакоты является частью едва ли не крупнейшего в Европе Национального природного парка "Подольские Товтры".
Туристов сюда привлекают фантастические пейзажи, закаты и пляжи. А еще остатки Бакотского скального монастыря на Белой горе – культурного и духовного центра, который существовал с XI века.
По легендам, пещеры здесь были еще в 2000 году до нашей эры как языческое святилище. До 1996 года здесь сохранились усыпальницы с давними росписями и фресками, но обвал разрушил большинство, как отметили на discover.ua.
Возле монастыря бьют три источника с кристально чистой водой, насыщенной полезными микроэлементами. Она прохладная и вкусная даже в жару. А дорога к источникам украшена лентами и иконами от сотен посетителей.
Какие еще туристические магниты Хмельницкой области стоит посетить?
Усадьба Орловских в селе Малиевцы. Это в 60 километрах от Хмельницкого, и здесь можно увидеть дворец XVIII века, старинный парк с двумя прудами и 18-метровую скалу Святого Онуфрия с рукотворным Малиевецким водопадом.
Ратуша в городе Каменец-Подольский. Это старейшее сооружение такого рода в Украине, датированное 1430 годом. Когда-то эта Ратуша была величественным административным центром города, в нее заезжали дипломаты и даже короли.
Частые вопросы
Что такое Бакота и почему она привлекает туристов?
Бакота – это затопленное село в Хмельницкой области, известное как украинская Атлантида. Она привлекает туристов неповторимыми пейзажами, мистичностью окрестностей и остатками скального монастыря XI века, которые создают ауру "места силы".
Какова история затопления Бакоты?
Затопление Бакоты началось 24 октября 1981 года во время строительства Новоднестровской ГЭС. Жителям пришлось покинуть свои дома, а к июлю 1987 года водохранилище достигло современного уровня, затопив несколько десятков населенных пунктов вдоль Днестра.
Какие природные и архитектурные объекты можно посетить в Бакоте?
В Бакоте можно посетить Бакотский залив на Днестре с каменистыми берегами и теплым микроклиматом. Также здесь есть остатки скального монастыря XI века, три источника с кристально чистой водой и пейзажи, которые действительно впечатляют.