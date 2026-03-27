Здесь живут честные миллионеры: где расположено самое богатое село Украины

Село Заречье на Закарпатье – центр овощного бизнеса и автоперевозок, где труд местных обеспечивает продукцией рынки по всей Украине. Оно считается одним из самых богатых сел страны.

Как рассказывают на канале Бомбардир, село Заречье на Закарпатье – одно из самых богатых в Украине. Здесь живут честные миллионеры, которые своим тяжелым трудом и предприимчивостью приумножают состояние. Основные источники дохода местных – теплицы и фермерские хозяйства и автоперевозки. Именно из Заречья привозят около 70 процентов овощей, которые затем продают по всей стране.

Почему село Заречье на Закарпатье является одним из самых богатых в Украине?

Село Заречье на Иршавщине – настоящий центр овощеводства Закарпатья. Ежегодно отсюда на базары области и дальше везут капусту, помидоры, огурцы, зелень и балконные цветы. Основной промысел местных – это теплицы, которых в селе насчитывается невероятное количество.

Земля здесь плодородная, а люди трудолюбивые: Заречье живет овощами уже много десятилетий. Село основано, вероятно, во второй половине 15 века, но легенды ведут его историю еще с 13 века – времен монголо-татарских набегов. Тогда заречанские смельчаки вызволяли пленниц и защищали свои земли.

Здесь насчитывается около 1100 домохозяйств. Кроме того, есть фермерские хозяйства, которые занимаются зерновыми культурами. Как рассказала Общественному главная специалистка отдела земельных отношений сельсовета Ольга Тивонюк, основной промысел села – выращивание ранних овощей, тогда как зерновые культуры занимают 300 – 400 гектара из 1500 гектаров территории.



Вид на село с высоты птичьего полета / фото "Туринформ Закарпатья"

Для мытья и очистки от листьев используют специальные станки, что экономят время и труд нескольких людей. Собранные овощи продают как оптовым покупателям, так и самостоятельно на рынках области. Заречье уже давно известно на Закарпатье как центр выращивания ранней продукции, а местные сочетают традиционные методы с современными технологиями в теплицах.

