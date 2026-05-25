Исторические памятники Закарпатья стали доступны онлайн: как это работает

Если у вас нет времени на путешествия или просто не хочется выходить из дома, но увидеть уникальные исторические достопримечательности все же хочется – не беда. Теперь это можно сделать просто со смартфона или компьютера.

На туристическом портале "Приветствуем на Закарпатье" обнародовали виртуальные 3D-туры по историческим памятникам региона. Об этом сообщили на официальной странице "Управление туризма и курортов Закарпатской ОГА" в фейсбуке.

Замки Закарпатья теперь можно посетить онлайн: что об этом известно?

Онлайн-экскурсии позволяют исследовать известные замки и дворцы Закарпатья, не выходя из дома. Инклюзивный формат экскурсий создан прежде всего для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, однако воспользоваться виртуальными турами могут все желающие. В перечень доступных локаций вошли:

Ужгородский замок;

Невицкий замок;

Середнянский замки;

крепость "Сент Миклош" в Чинадиево;

дворец графа Жигмонда Перени (Виноградов);

дворец графов Шенборнов (Карпаты);

Телеки (поселок Долгое);

Благодаря 3D-формату пользователи могут детально рассмотреть архитектуру и территории исторических объектов, а также ближе познакомиться с культурным наследием региона.

Как можно увидеть замки Закарпатья онлайн / фото из фейсбука "Управление туризма и курортов Закарпатской ОГА"

При выборе конкретной локации пользователи также могут прочитать дополнительную информацию об исторической достопримечательности, ее особенности и историю.

На сайте есть украинская и английская версии текстов / скриншот с туристического портала

Интересно, что туристический портал имеет не только украинскую, но и английскую версию, что делает виртуальные туры доступными и для иностранных туристов.