Замки с невероятными пейзажами: 4 локации Украины, которые стоит посетить уже сейчас
- Хустский замок был построен в 12 веке для охраны Соляного пути, но разрушен из-за пожара в 1766 году, сейчас открывает волшебный вид.
- Замок Паланок в Мукачево, возведен в 14 веке, расположен на вулканическом холме, сохранив богатую историю и архитектурную привлекательность.
Эти 4 замка Запада Украины, расположенных на горных возвышенностях, поражают своими волшебными видами и архитектурой. Они имеют богатую историю и однозначно заслуживают вашего внимания.
Какие замки Запада Украины имеют живописные виды?
1. Хустский замок
Замок был построен еще в 12 веке для охраны Соляного пути из Солотвино. На протяжении своей истории он переходил под власть Венгрии и Галицко-Волынского княжества и неоднократно становился объектом нападений турок и татар. В 1766 году молния попала в пороховые склады, вызвав масштабный пожар, который разрушил крепость. Но сейчас с локации открывается волшебный вид.
- Адрес расположения: улица Замковая, Хуст, Закарпатская область, 90400.
2. Замок Паланок
Замок Паланок в Мукачево расположен на вулканическом холме, что открывает величественные панорамы города и окружающих Карпат. Возведенный в 14 веке, он играл стратегическую роль в защите региона и неоднократно переходил под власть разных государств, сохранив богатую историю и архитектурную привлекательность.
- Адрес расположения: улица Замковая гора, Мукачево, Закарпатская область, 89611.
3. Невицкий замок
Как пишет "Институт истории Украины", Невицкий замок расположен на холме над долиной реки Уж, открывая живописные виды на окружающие горы и леса Закарпатья. Крепость была возведена в 13 – 14 веках, как оборонительное сооружение против нападения татар и монголов.
Как выглядит Невицкий замок: смотреть видео
- Адрес расположения: улица Ужанская, 105, село Каменица, город Ужгород.
4. Олесский замок
Олесский замок был построен в 13 – 14 веках и служил оборонительной крепостью для защиты региона. На протяжении веков он переходил под власть разных государств, а сегодня замок является популярным туристическим объектом и музеем, хранящим богатое историческое и культурное наследие.
- Адрес расположения: улица Замковая, 30, Олесько, Львовская область, 80533.
