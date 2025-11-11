Замки с невероятными пейзажами: 4 локации Украины, которые стоит посетить уже сейчас

Эти 4 замка Запада Украины, расположенных на горных возвышенностях, поражают своими волшебными видами и архитектурой. Они имеют богатую историю и однозначно заслуживают вашего внимания.

Какие замки Запада Украины имеют живописные виды?

1. Хустский замок

Замок был построен еще в 12 веке для охраны Соляного пути из Солотвино. На протяжении своей истории он переходил под власть Венгрии и Галицко-Волынского княжества и неоднократно становился объектом нападений турок и татар. В 1766 году молния попала в пороховые склады, вызвав масштабный пожар, который разрушил крепость. Но сейчас с локации открывается волшебный вид.

Замок в городе Хуст / Коллаж 24 Канала, фото Александра Мальона

Адрес расположения: улица Замковая, Хуст, Закарпатская область, 90400.

2. Замок Паланок

Замок Паланок в Мукачево расположен на вулканическом холме, что открывает величественные панорамы города и окружающих Карпат. Возведенный в 14 веке, он играл стратегическую роль в защите региона и неоднократно переходил под власть разных государств, сохранив богатую историю и архитектурную привлекательность.

Замок Паланок / фото "СрібнийВодограй"

Адрес расположения: улица Замковая гора, Мукачево, Закарпатская область, 89611.

3. Невицкий замок

Как пишет "Институт истории Украины", Невицкий замок расположен на холме над долиной реки Уж, открывая живописные виды на окружающие горы и леса Закарпатья. Крепость была возведена в 13 – 14 веках, как оборонительное сооружение против нападения татар и монголов.

Как выглядит Невицкий замок: смотреть видео

Адрес расположения: улица Ужанская, 105, село Каменица, город Ужгород.

4. Олесский замок

Олесский замок был построен в 13 – 14 веках и служил оборонительной крепостью для защиты региона. На протяжении веков он переходил под власть разных государств, а сегодня замок является популярным туристическим объектом и музеем, хранящим богатое историческое и культурное наследие.

Олесский замок / фото "Карпатиум"

Адрес расположения: улица Замковая, 30, Олесько, Львовская область, 80533.

