Теперь здесь пасутся коровы: куда исчезла вода из "Закарпатского моря"

В сети распространяются фотографии Синевирского (Теребле-Рицкого) водохранилища в Закарпатье, которое туристы часто называют "Закарпатским морем" или "Карпатской Атлантидой". Вместо привычного водного простора люди увидели обнаженное дно, покрытое травой, где сейчас пасутся коровы.

Необычный пейзаж вызвал немало вопросов, однако поводов для паники нет, говорится в посте в фейсбуке"Сайта города Ужгорода".

Почему исчезла вода из "Закарпатского моря"?

Необычный вид водохранилища активно обсуждают в соцсетях. Многих удивило, что на месте глубокого водоема теперь видно дно, которое уже успело зарости растительностью.

Пользовательница Юлия Кравец отметила в своем посте, что об этой локации знали далеко не все туристы, но те, кто сюда попадал, влюблялись в нее с первого взгляда.

Как сейчас выглядит Вильшанское водохранилище: смотрите видео

Несмотря на предположения о возможных экологических проблемах, у ситуации есть плановое объяснение.

Оказывается, воду из водохранилища спустили намеренно для проведения технических работ. В настоящее время специалисты очищают дно водоема и ремонтируют гидротехнические сооружения Теребле-Рицкой гидроэлектростанции.

Такие работы проводятся регулярно для обеспечения безопасной и стабильной работы ГЭС.

Состояние "Закарпатского моря": смотрите видео

Когда водоем снова наполнится?

Осушение водохранилища носит временный характер. По предварительной информации, все запланированные работы должны завершиться до 15 октября. После этого водохранилище начнут снова наполнять водой, и одна из самых живописных туристических локаций Закарпатья вернется к своему привычному виду.



Вот так раньше выглядело "Закарпатское море" / Фото Михаила Гемы

Отдельно добавим, что Вильшанское водохранилище не является природным горным озером. Это большой искусственный водоем, созданный на реке Теребля специально для обеспечения стабильной работы уникальной Теребле-Рицкой гидроэлектростанции. Через систему сложных гидротехнических сооружений вода из этого водохранилища подается к турбинам ГЭС, расположенным в соседнем бассейне реки Рика.