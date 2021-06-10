На Закарпатских долинах массово расцвели нарциссы и редкие горечавки: фото

В Украине немало цветущих локаций, и они постоянно увеличиваются. Теперь такая есть и на Раховщине, где у подножия горы Близница обильно зацвели дикие нарциссы и редкий горечавки, что является символом Альп.

Как отмечается, нарцисс узколистный, что в первой половине мая массово цветет в Долине нарциссов, сейчас покрыл луга в высокогорных массивах Раховского исследовательского хозяйства. Так в урочище Тростянец Квасовского лесничества волшебными цветами покрыта вся долина Шиса.

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Нарцисс узколистный распространен в Альпах, на Балканах i в Карпатах на высотах 900 – 2000 метров над уровнем моря. Поэтому, в условиях субальпийского и альпийского поясов Свидовецкого позвоночника и Мармароского кристаллического массива, нарцисс чувствует себя очень хорошо и местами образует менее плотные заросли, чем в Долине нарциссов.

Кроме нарцисса узколистного, пастбища покрылись символом Альп – горечавками. Именно этот цветок можно увидеть на национальной символике и одежде, вышиванках, коробках конфет и рекламе всех приальпийских стран.

Цветок горечавки растет в Карпатах в долинах, в зарослях из ольхи зеленой. Занесена в Красную книгу Украины. В естественных условиях такое растение можно встретить на любом континенте Земли, – говорится в сообщении.

Однако чаще всего она встречается в зоне умеренного климата Северного полушария, например, на субальпийских и альпийских лугах. Часть видов может встречаться на высоте около 5,5 тысячи метров над уровнем моря.

На закарпатских долинах массово расцвели нарциссы и горечавки / Фото: Роман Приступа, Раховское ЛИХ

Известно, что уже в Древнем Египте горечавки начали использовать как высокоэффективное средство от желудочных заболеваний, для лечения ушибов, судом и укусов ядовитых животных. Также ее применяли при диарее, чуме, туберкулезе, лихорадке, а еще для избавления от глистов.

И сейчас эта культура очень ценно в знахарей, проживающих в Карпатах, они используют ее для лечения заболеваний желчного пузыря, печени и органов пищеварения.

Отметим, ранее на Прикарпатье, в селе Хмелева Городенковского района, зацвело огромное ромашковое поле.