На Закарпатье восстановили аэропорт "Ужгород": когда выполнят первый рейс

Работу международного аэропорта "Ужгород" готовятся восстановить. Первый рейс сообщением Киев – Ужгород запланирован на 2 июня.
По словам первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Белецкого, пока город будет иметь авиасообщение только со столицей.
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На Закарпатье к работе готовят аэропорт "Ужгород"
Но мы ведем переговоры с авиакомпанией, чтобы расширить перечень маршрутов, куда можно добраться по воздуху из Ужгорода,
– отметил Белецкий.
Он также рассказал, что аэродром активно готовят к прилету первых самолетов и пассажиров:
- готовят рулежные дорожки,
- забирают лишние кустарники и высокую траву, которые могут ограничивать видимость,
- наносят разметку.
Первый самолет прил*етит туда 2 июня
Первый рейс Киев – Ужгород, а потом и в обратном направлении, запланирован на 2 июня. Осуществлять полеты будет авиакомпания Windrose.
Перелеты из Ужгорода в Киев компания будет выполнять трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу.
Из столицы вылет будет происходить в 9:30, прибытие в Ужгород – 11:30. В обратном направлении из Закарпатья самолет будет отправляться в 12:20, в Киев будет прилетать в 14:10. Средняя продолжительность полета составит 1 час 50 минут.
Аэропорты в Закарпатье: коротко
- 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее соглашение о восстановлении полноценной работы аэропорта "Ужгород". Благодаря этому Закарпатье будет иметь авиасообщение с другими регионами и странами.
- Особенность аэропорта "Ужгород" в том, что при посадке и взлете самолетов нужно использовать воздушное пространство Словакии.
- Кроме того, в Закарпатье построят еще один новый аэропорт – вблизи Мукачево.