Для комфортного выходного: вот 3 замка Закарпатья, которые можно увидеть за 1 день

Хотели бы вы посетить аж три средневековых крепости, между которыми не более 30 километров? То есть, да, все можно увидеть за один день, а расположены они на живописном Закарпатье.

Речь идет о маршруте Мукачево – Чинадиево – Ужгород. 24 Канал с удовольствием расскажет обо всем этом подробнее. Какие 3 лучших замка Закарпатья реально увидеть всего за день? Замок Паланок в Мукачево. Замок Паланок стоит на вулканической горе высотой 68 метров и занимает площадь в почти 14 тысяч квадратных метров. Точная дата основания неизвестна, но "Венгерская хроника" указывает, что в XI веке замок уже существовал. В 1086 году половецкая орда и в 1241 году многотысячная армия монгольского хана Батыя тщетно пытались его взять, как пишет UkrainaIncognita.

Позже замком владел подольский князь Федор Корятович, который значительно перестроил крепость и приказал вырубить в скале 85-метровый колодец, сохранившийся до сих пор. Сегодня это очень популярная туристическая локация – к примеру, в 2025 году замок Паланок принял более 160 тысяч гостей. Мукачево, замок Паланок: смотрите видео MakarRena1 Сент-Миклош в Чинадиево. В десятке километров от Мукачево расположен замок Сент-Миклош, построенный в XIV – XV веках бароном Перени, как пишут на karpaty3d.com. Это двухэтажное каменное сооружение с двумя угловыми башнями и стенами метровой толщины. В 1657 году польские войска графа Любомирского серьезно повредили крепость и она потеряла оборонительное значение.

После длительного упадка замок восстанавливают усилиями художественных и волонтерских организаций, и сегодня здесь регулярно проходят выставки и арт-резиденции. Вход и экскурсия бесплатные, но принимают добровольные пожертвования. Чинадиево, замок Сент-Миклош: смотрите видео Victoria_Blogger_UA Ужгородский замок. Последний в маршруте Ужгородский замок лежит прямо в центре города на холме над рекой Уж. Первые укрепления здесь возводили еще белые хорваты в IX веке, как отмечают на zahid.espreso.tv, а каменные конструкции появились в XIII веке.

От XII до XVII века замок был резиденцией венгерских наместников (которые и сделали масштабные перестройки и сформировали нынешний его вид) и центром Ужанского комитата. Сейчас здесь – Закарпатский краеведческий музей, а весной двор эффектно украшает цветение сакур. Ужгород, Ужгородский замок: смотрите видео tayfunsdw Важно знать: все три локации можно рассмотреть в течение одного дня. Самый удобный порядок такой: старт из Мукачево утром, затем Чинадиево, и на финал – Ужгород вечером. Расстояние между всеми тремя точками – где-то 30 километров, по дороге это не больше часа. Какие еще интересные локации Закарпатской области стоит посетить в 2026 году? Берегово – единственный город Закарпатья, где большинство жителей составляют венгры, а каждая улица рассказывает собственную архитектурную историю. Кроме виноградников и дегустаций, здесь есть "горбатый" мост через канал Верке и многое другое – и все в пешеходной доступности от центра.

В селе Кольчино вблизи Мукачево из-под земли торчат базальтовые столбы – шестигранные колонны вулканического происхождения, похожие на гигантский орган. Это неординарный геологический памятник природы, сформировавшийся миллионы лет назад вследствие медленного охлаждения лавы.

Частые вопросы